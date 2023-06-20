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https://sputnikarabic.ae/20230620/الصين-والهند-وتركيا-وأذربيجان-يستحوذون-على-حصة-الاتحاد-الأوروبي-في-التجارة-مع-روسيا-1078283673.html
الصين والهند وتركيا وأذربيجان تستحوذ على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا
الصين والهند وتركيا وأذربيجان تستحوذ على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا
أعلن القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، رسلان دافيدوف، أن الصين والهند وتركيا وأذربيجان استحوذوا على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T03:11+0000
2023-06-20T04:03+0000
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التجارة
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ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع الصين قد يصل إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال دافيدوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "المكان المقدس لن يبقى فارغا إلى الأبد، نمو(تجاري) مطردا مع الصين، وأعتقد أن المهمة التي حددها رئيسا دولتينا، والمتمثلة في الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار، إذا لم تحدث كوارث طبيعية، يمكن تحقيقها هذا العام".وأشار إلى أن التجارة مع الهند وتركيا وأذربيجان تنمو بقوة أيضا.وأوضح قائلا، "لقد عوضت هذه البلدان بالفعل تجارتنا مع أوروبا، حيث تتطور الاتجاهات الجنوبية والشرقية بنشاط كبير".بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لدافيدوف ظلت ألمانيا في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للاتحاد الروسي.وقال دافيدوف "لكن هولندا، التي كانت دائما قاعدة شحن، تراجعت بشكل حاد، وظلت في المراكز الثلاثة الأولى بسبب نقل النفط عبر ميناء روتردام".
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روسيا, الصين, أخبار تركيا اليوم, التجارة
روسيا, الصين, أخبار تركيا اليوم, التجارة

الصين والهند وتركيا وأذربيجان تستحوذ على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا

03:11 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 04:03 GMT 20.06.2023)
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علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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أعلن القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، رسلان دافيدوف، أن الصين والهند وتركيا وأذربيجان استحوذوا على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع الصين قد يصل إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال دافيدوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "المكان المقدس لن يبقى فارغا إلى الأبد، نمو(تجاري) مطردا مع الصين، وأعتقد أن المهمة التي حددها رئيسا دولتينا، والمتمثلة في الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار، إذا لم تحدث كوارث طبيعية، يمكن تحقيقها هذا العام".
وأشار إلى أن التجارة مع الهند وتركيا وأذربيجان تنمو بقوة أيضا.
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وأوضح قائلا، "لقد عوضت هذه البلدان بالفعل تجارتنا مع أوروبا، حيث تتطور الاتجاهات الجنوبية والشرقية بنشاط كبير".
بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لدافيدوف ظلت ألمانيا في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للاتحاد الروسي.
وقال دافيدوف "لكن هولندا، التي كانت دائما قاعدة شحن، تراجعت بشكل حاد، وظلت في المراكز الثلاثة الأولى بسبب نقل النفط عبر ميناء روتردام".
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