https://sputnikarabic.ae/20230620/المجر-تنتقد-دعم-الاتحاد-الأوروبي-لأوكرانيا-رغم-أن-خزائنه-خاوية--1078319582.html
المجر تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا رغم أن خزائنه "خاوية"
المجر تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا رغم أن خزائنه "خاوية"
صرح سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، أن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:45+0000
2023-06-20T20:45+0000
2023-06-20T20:45+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وقال ديميتر في رسالة فيديو نشرت على الشبكة الاجتماعية اليوم الثلاثاء: "يطلب الاتحاد الأوروبي الأموال من الدول الأعضاء، وهذا بسبب تمويل النزاع لصالح أوكرانيا".وأشار إلى أنه من "أجل تغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي، يلزم اتخاذ قرار بالإجماع من جميع الدول الأعضاء".وبحسب قوله، "فعندما يتم وضع الاقتراح على الدول الأعضاء بدفع أموال إضافية للموازنة العامة على الورق سيكون من الجيد أن تتم الإجابة على هذا السؤال المثير للجدل".
https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-الوزراء-المجري-يجب-على-قيادتنا-العسكرية-أن-تكون-مستعدة-لأي-وضع-في-أوكرانيا-1078164937.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المجر تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا رغم أن خزائنه "خاوية"
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صرح سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، أن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50 مليار يورو أخرى لكييف، في حين أن بودابست لم تتلق "فلسًا واحدًا" من الأموال المستحقة لها من أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال ديميتر في رسالة فيديو نشرت على الشبكة الاجتماعية اليوم الثلاثاء: "يطلب الاتحاد الأوروبي الأموال من الدول الأعضاء، وهذا بسبب تمويل النزاع لصالح أوكرانيا".
وأضاف: "أصبح صندوق النقد في الاتحاد الأوروبي فارغًا، لذلك يجب إضافة عدة عشرات من المليارات إلى الميزانية، الجزء الأكبر سيذهب إلى مزيد من التمويل لأوكرانيا سيكون 50 مليار يورو".
وأشار إلى أنه من "أجل تغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي، يلزم اتخاذ قرار بالإجماع من جميع الدول الأعضاء".
وتابع: "لذلك ستكون المناقشة مثيرة للاهتمام وغريبة لأنه بينما نتوقع منا مدفوعات إضافية، لم نتلق بعد فلسًا واحدًا من أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة لنا لكنها تظهر أيضًا في الميزانية ويتم توضيحها في العقود ومع ذلك لم نتلق أي شيء".
وبحسب قوله، "فعندما يتم وضع الاقتراح على الدول الأعضاء
بدفع أموال إضافية للموازنة العامة على الورق سيكون من الجيد أن تتم الإجابة على هذا السؤال المثير للجدل".