https://sputnikarabic.ae/20230620/المجر-تنتقد-دعم-الاتحاد-الأوروبي-لأوكرانيا-رغم-أن-خزائنه-خاوية--1078319582.html

المجر تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا رغم أن خزائنه "خاوية"

المجر تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا رغم أن خزائنه "خاوية"

صرح سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، أن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T20:45+0000

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أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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وقال ديميتر في رسالة فيديو نشرت على الشبكة الاجتماعية اليوم الثلاثاء: "يطلب الاتحاد الأوروبي الأموال من الدول الأعضاء، وهذا بسبب تمويل النزاع لصالح أوكرانيا".وأشار إلى أنه من "أجل تغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي، يلزم اتخاذ قرار بالإجماع من جميع الدول الأعضاء".وبحسب قوله، "فعندما يتم وضع الاقتراح على الدول الأعضاء بدفع أموال إضافية للموازنة العامة على الورق سيكون من الجيد أن تتم الإجابة على هذا السؤال المثير للجدل".

https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-الوزراء-المجري-يجب-على-قيادتنا-العسكرية-أن-تكون-مستعدة-لأي-وضع-في-أوكرانيا-1078164937.html

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