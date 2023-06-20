عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230620/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الخاصة-بكوريا-الشمالية-ودول-غرب-البلقان-1078321332.html
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T22:20+0000
2023-06-20T22:20+0000
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
البلقان
زعزعة استقرار البلقان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg
ووفقًا المراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.وأعلن بايدن أن الوضع في كلا الحالتين لا يزال "يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية" من وجهة نظره.يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بكوريا الشمالية في عام 2008 وتم تمديدها في عامي 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.أما حالة الطوارئ فيما يتعلق بغرب البلقان فتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض في عام 2001 وتم تعديلها في عامي 2003 و2021. وتنتهي حالتي الطوارئ في 26 يونيو/ حزيران الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220614/بايدن-يمدد-العقوبات-ضد-كوريا-الشمالية-عاما-إضافيا-1063548385.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
البلقان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_146:0:1313:875_1920x0_80_0_0_c9a848948526402cecfa748dacd0a2ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, البلقان, زعزعة استقرار البلقان, العالم
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, البلقان, زعزعة استقرار البلقان, العالم

بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان

22:20 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس قانوني لفرض عقوبات على اللاعبين الإقليميين.
ووفقًا المراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
بايدن يمدد العقوبات ضد كوريا الشمالية عاما إضافيا
14 يونيو 2022, 03:15 GMT
وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.
وأعلن بايدن أن الوضع في كلا الحالتين لا يزال "يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية" من وجهة نظره.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بكوريا الشمالية في عام 2008 وتم تمديدها في عامي 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.
أما حالة الطوارئ فيما يتعلق بغرب البلقان فتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض في عام 2001 وتم تعديلها في عامي 2003 و2021. وتنتهي حالتي الطوارئ في 26 يونيو/ حزيران الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала