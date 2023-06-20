https://sputnikarabic.ae/20230620/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الخاصة-بكوريا-الشمالية-ودول-غرب-البلقان-1078321332.html
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T22:20+0000
2023-06-20T22:20+0000
2023-06-20T22:20+0000
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
البلقان
زعزعة استقرار البلقان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg
ووفقًا المراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.وأعلن بايدن أن الوضع في كلا الحالتين لا يزال "يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية" من وجهة نظره.يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بكوريا الشمالية في عام 2008 وتم تمديدها في عامي 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.أما حالة الطوارئ فيما يتعلق بغرب البلقان فتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض في عام 2001 وتم تعديلها في عامي 2003 و2021. وتنتهي حالتي الطوارئ في 26 يونيو/ حزيران الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220614/بايدن-يمدد-العقوبات-ضد-كوريا-الشمالية-عاما-إضافيا-1063548385.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
البلقان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_146:0:1313:875_1920x0_80_0_0_c9a848948526402cecfa748dacd0a2ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, البلقان, زعزعة استقرار البلقان, العالم
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, البلقان, زعزعة استقرار البلقان, العالم
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية ودول غرب البلقان
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس قانوني لفرض عقوبات على اللاعبين الإقليميين.
ووفقًا المراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.
وأعلن بايدن أن الوضع في كلا الحالتين لا يزال "يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية" من وجهة نظره.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بكوريا الشمالية
في عام 2008 وتم تمديدها في عامي 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.
أما حالة الطوارئ فيما يتعلق بغرب البلقان فتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض في عام 2001 وتم تعديلها في عامي 2003 و2021. وتنتهي حالتي الطوارئ في 26 يونيو/ حزيران الجاري.