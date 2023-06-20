https://sputnikarabic.ae/20230620/بعد-مقتل-4-مستوطنين-إسرائيل-تعلن-قتل-فلسطيني-ثان-في-عملية-مستوطنة-عيلي-شمال-الضفة-الغربية-1078314886.html

بعد مقتل 4 مستوطنين.. إسرائيل تعلن قتل فلسطيني ثان في عملية مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية

بعد مقتل 4 مستوطنين.. إسرائيل تعلن قتل فلسطيني ثان في عملية مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل الفلسطيني الثاني المشارك في عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي شمال الضفة الغربية. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T16:27+0000

2023-06-20T16:27+0000

2023-06-20T16:27+0000

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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها مقتل الفلسطيني الثاني الذي شارك في عملية إطلاق النار في محطة وقود بالقرب من مستوطنة عيلي شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مطاردته عقب مقتل المنفذ الأول.وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية طاردت الفلسطيني الثاني لأكثر من ساعتين وقتلته في النهاية، في مدينة طوباس بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية. وذكرت الهيئة أنه تم نقل 4 جرحى آخرين إصابتهم خطيرة إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار بالقرب من محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين"، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 3 مسلحين فلسطينيين قاموا بعملية إطلاق النار وكانوا مسلحين ببنادق "إم 16"، وأن منفذ العملية الرئيسي الذي قتل فور إطلاق النار، هو مهند فالح شحادة، فلسطيني من قرية حوارة جنوبي نابلس.في وقت أوضحت أن القتيل الفلسطيني الثاني يدعى خالد صباح، والذي اغتالته قوات الشاباك والجيش الإسرائيليين في مدينة طوباس بالضفة الغربية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أجرى، اليوم الثلاثاء، تقييما للوضع الأمني في بلاده على خلفية مقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية.وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غالانت سيجري في وقت لاحق اليوم تقييما للوضع الأمني، حيث سيلتقي مع رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك، وقادة المنظومة الأمنية في بلاده.وأمس الاثنين، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش،، إلى شن عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجير عبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.وقال الوزير الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "آن الأوان لشن عملية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب في شمال السامرة، واستعادة الردع والأمن في المنطقة، بدلا من عمليات الملاقيط"، في إشارة لعمليات عسكرية إسرائيلية محدودة داخل الضفة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين، والتي تتخللها عادة عمليات اغتيال ومواجهات مسلحة.وتابع سموتريتش: "لقد حان الوقت لإدخال القوات الجوية وقوات المدرعات (إلى الضفة الغربية) وحماية أرواح محاربينا".

https://sputnikarabic.ae/20230620/غالانت-يجري-تقييما-للوضع-الأمني-بعد-مقتل-4-إسرائيليين-إثر-عملية-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1078313580.html

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