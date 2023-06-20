https://sputnikarabic.ae/20230620/تقنية-جديدة-تحول-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-وقود-نظيف-1078318943.html
تقنية جديدة تحول ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف
تقنية جديدة تحول ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف
تمكن باحثون من إنتاج وقود نظيف باستخدام ثاني أكسيد الكربون الذي يتم استخلاصه من مداخن المصانع أو من الهواء مباشرة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:13+0000
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وصمم الباحثون مفاعلا يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف، حسبما ذكر موقع "ستادي فايندز".وينتمي الفريق البحثي لجامعة كامبريدج البريطانية، وتعتمد فكرة بحثهم على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى وقود مباشرة.ويهدف الباحثون إلى استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع للحد من استخدام الوقود الأحفوري ومكافحة التغيرات المناخية.كما تتميز هذه التقنيات بأنه يمكنها الحصول على ثاني أكسيد الكربون من المداخل الخاص بالمصانع لتحقق نفعا مزدوجا بالحد من الانبعاثات من جهة واستخدامها في توليد الطاقة النظيفة من جهة أخرى.وتستخدم تلك التقنية محلول قلوي يمكنه تركيز ثاني أكسيد الكربون بصورة تسمح بتحويله إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-تسجل-أعلى-مستوياتها-منذ-4-ملايين-عام-1077815813.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقنية جديدة تحول ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف
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تمكن باحثون من إنتاج وقود نظيف باستخدام ثاني أكسيد الكربون الذي يتم استخلاصه من مداخن المصانع أو من الهواء مباشرة.
وصمم الباحثون مفاعلا يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف، حسبما ذكر
موقع "ستادي فايندز".
وينتمي الفريق البحثي لجامعة كامبريدج البريطانية، وتعتمد فكرة بحثهم على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى وقود مباشرة.
ويهدف الباحثون إلى استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع للحد من استخدام الوقود الأحفوري
ومكافحة التغيرات المناخية.
كما تتميز هذه التقنيات بأنه يمكنها الحصول على ثاني أكسيد الكربون من المداخل الخاص بالمصانع لتحقق نفعا مزدوجا بالحد من الانبعاثات
من جهة واستخدامها في توليد الطاقة النظيفة من جهة أخرى.
وتستخدم تلك التقنية محلول قلوي يمكنه تركيز ثاني أكسيد الكربون
بصورة تسمح بتحويله إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.