https://sputnikarabic.ae/20230620/حياتنا-مثل-الفراشة-سوريات-يمارسن-اليوغا-بعد-السبعين-1078320374.html

"حياتنا مثل الفراشة".. سوريات يمارسن اليوغا بعد السبعين

"حياتنا مثل الفراشة".. سوريات يمارسن اليوغا بعد السبعين

"تجاوزتُ الـ 70 من العمر، لاحقتني الأقوال المسبقة، تم وصفي بالمرأة التي دخلت سن الشيخوخة، جاءت اليوغا لتكسر جميع هذه القواعد، وتشعرني أني ولدت من جديد". 20.06.2023, سبوتنيك عربي

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بهذه الجمل القصيرة المفعمة بالفرح، تصف هدى غناجة مشاعرها لـ "سبوتنيك"، وتضيف: "أشعر أنني مثل الفراشة التي تطير بين البساتين من وردة إلى أخرى، فجميع الضغوط التي أتعرض لها في الحياة أخرجها من جسدي عتدما أمارس اليوغا، وأستبدلها بالاستقرار النفسي والأمان.. اليوغا علمتني كيف أتعامل مع مشكلات الحياة".هدى، وهي أم لأربعة شباب، وجدة لستة أحفاد، تصف التغيرات التي طرأت على حياتها وأنشطتها بعد ممارسة اليوغا، فتقول: "انخفضت ساعات عزلتي، واختلفت طريقتي في التعامل مع المشاكل، أصبحت أكثر مرونة، ورميت عن عاتقي كل ما يسبب المعاناة".وحول ردود الفعل إزاء التغير التي طرأت على حياتها، تضيف السيدة هدى: "كل من حولي شعروا بالفرق، حتى أولادي، نقلت لهم التجربة وقد تقبلوا الموضوع وشجعوني على ذلك، رغم معرفتهم بأن صورة المرأة في المجتمع العربي ترتبط بعائلتها، ويقتصر تفكيرها على هموم أولادها بل أيضاً أحفادها، لذلك كانت اليوغا هي الابتعاد عن التفكير بطريقة نمطية".للجسد والروحتمارس "مهدية مهروسة" (77 عاماً)، رياضة اليوغا منذ 17 عاماً، وتؤكد بأنها نقطة تحول في حياتها.السيدة مهدية التي تنحدر من محافظة اللاذقية، تتحدث عن بداياتها مع هذه الرياضة: "بعمر الـ 60 ولدت علاقتي مع رياضة اليوغا، في البداية تعرضت للكثير من الانتقادات والتنمر اللفظي".تضيف مهدية لـ "سبوتنيك": "بفضل رياضة اليوغا، أصبحت أقدر على عيش حياة عصرية، إذ ما زلت أرتدي الألوان الزاهية والبنطلونات الضيقة، رغم تقدمي في السنّ".ترتبط السيدة مهدية بأواصر نفسية عميقة مع رياضتها، مؤكدة أن "الإحساس الأول الذي يظهر لدى النساء اللواتي ويمارسن اليوغا وقد تجاوزن الـ 60 من العمر، هو أن جسدهن عاد إليهن من جديد، ويبدأ الشعور بالكهولة بالاختفاء تدريجياً ليحل محله شعور بالطاقة والحيوية وتحسن المزاج".لليوغا أيضا منعكسات جسدية وصحّية في حياة مهدية، فبالإضافة إلى تجربتها مع اليوغا تؤكد أنها "رياضة الجسد والعقل والروح.. اليوم لا أحد يصدق أنني تجاوزت الـ 77 من العمر، لا أعاني من أي مرض، لا أتناول أي دواء والحمد لله، كل ذلك بفضل اليوغا".بشغف وحب، تختزل السيدة مهدية علاقتها برياضتها بالقول: "صقلت مشاعر كانت بداخلي.. المحبة، الخدمة، العطاء غير المشروط والإحساس بالآخر".للتخلص من المعاناةاليوغا محاولة للتفكير بطرق مختلفة لتخليص الإنسان من معاناته، حالات التعب والشقاء وإحساس الإنسان بالاغتراب، كونه جزءاً من هذا العالم الضخم، طرحت اليوغا مفاتيح مهمة لتخليص الإنسان من معاناته، قالت إن مفتاح المعاناة الأول موجود في داخلك ليس في الواقع الخارجي، بحسب سلام.ويعود تاريخ اليوغا إلى الهند و يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام وفيها نظام شامل لحياة صحية يتضمن تمارين التنفس والتأمل، ويمكن أن تحسن الصحة الجسدية والنفسية وتخفف التوتر وتعزز الاسترخاء حيث يُحتفل باليوم العالمي لليوغا سنوياً في 21 يونيو/حزيران منذ عام 2015، فهي ممارسة جسدية وعقلية وروحية نشأت في الهند.وكانت قد نظمت السفارة الهندية في دمشق وبالتعاون مع اتحاد الرياضة مهرجان اليوغا لهذا العام بعنوان "العالم أسرة واحدة" استضافت مدينة الجلاء أكثر من 500 رياضي وتضمن المهرجان تقديم العديد من اللوحات الرياضية عن بروتوكول الحركات المعتمدة عالمياً بمشاركة رياضيين من جميع الفئات العمرية إلى جانب رياضيين من ذوي الهمم.حيث أشار القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق فيجاي باندي في تصريح لـ "سبوتنيك" أن رسالة المهرجان هو السلام بالكون وإلى الانتشار الذي شهدته رياضة اليوغا في سورية حيث أصبح يقام مهرجان اليوم العالمي لليوغا في العديد من المحافظات كاللاذقية ودمشق وريفها وحمص وحلب، مبيناً أنه في سوريا 42 مركزاً تطوعياً لتدريب اليوغا بإشراف 200 مدرب وهذا دليل على الانتشار الواسع لهذه الرياضة الروحية.وأكد أهمية رياضة اليوغا في العالم اليوم نظراً لوجود العديد من التحديات والتي يمكن حلها فقط عن طريق التعاون والتفاهم.

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