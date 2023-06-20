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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/عقيد-في-الجيش-النمساوي-يكشف-عن-أمور-فاجأت-القوات-الأوكرانية-وأربكت-كل-خططها-1078318781.html
عقيد في الجيش النمساوي يكشف عن أمور فاجأت القوات الأوكرانية وأربكت كل خططها
عقيد في الجيش النمساوي يكشف عن أمور فاجأت القوات الأوكرانية وأربكت كل خططها
كشف العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، اليوم الثلاثاء، عن أمور فاجأت القوات الأوكرانية وأربكت كل خططها في ساحة المعركة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:10+0000
2023-06-20T20:10+0000
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وقال الضابط النمساوي في مقابلة مع صحيفة "Focus"، إن الترابط العالي للقوات الروسية والخبرة العالية وتحقيق التفوق في جوانب القتال، فاجأ القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف أن تشكيلات المشاة والدبابات الروسية تُظهر تقدما تكتيكيا، بالإضافة إلى أن موسكو سيطرت على زمام المبادرة في مجال الحرب الإلكترونية.وأوضح ريزنر أن "الأوكرانيين يواجهون الآن صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض، والأكثر من ذلك أنهم لم يعد بإمكانهم استخدام طائراتهم المسيرة".ولفت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تخذل أوكرانيا، مؤكدا أن "الطائرات المروحية الهجومية التي يستخدمها الروس يمكنها مهاجمة القوافل الأوكرانية من مسافة تصل إلى 8 كيلومترات".وأشار إلى أن الدفاع الجوي ضروري لحماية القوافل الأوكرانية المتقدمة ومنع المروحيات من مهاجمتها، قبل أن تصل إلى ساحة المعركة.يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه يصعب على الجنود الأوكرانيين اختراق الدفاعات الروسية المحصنة بشكل جيد.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الأوكرانية-تقر-بصعوبة-تنفيذ-الهجوم-المضاد-1078317407.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

عقيد في الجيش النمساوي يكشف عن أمور فاجأت القوات الأوكرانية وأربكت كل خططها

20:10 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالسلطات وممثلي شركات الفحم في إركوتسك الروسية تسلم المقاتلين في منطقة العملية العسكرية الخاصة مسيرات التجسس الحديثة.
السلطات وممثلي شركات الفحم في إركوتسك الروسية تسلم المقاتلين في منطقة العملية العسكرية الخاصة مسيرات التجسس الحديثة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، اليوم الثلاثاء، عن أمور فاجأت القوات الأوكرانية وأربكت كل خططها في ساحة المعركة.
وقال الضابط النمساوي في مقابلة مع صحيفة "Focus"، إن الترابط العالي للقوات الروسية والخبرة العالية وتحقيق التفوق في جوانب القتال، فاجأ القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف أن تشكيلات المشاة والدبابات الروسية تُظهر تقدما تكتيكيا، بالإضافة إلى أن موسكو سيطرت على زمام المبادرة في مجال الحرب الإلكترونية.
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18:25 GMT
وأوضح ريزنر أن "الأوكرانيين يواجهون الآن صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض، والأكثر من ذلك أنهم لم يعد بإمكانهم استخدام طائراتهم المسيرة".

وتابع: "لقد كانت مفاجأة غير سارة لأوكرانيا أن الروس سيطروا على هذا المجال مرة أخرى".

ولفت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تخذل أوكرانيا، مؤكدا أن "الطائرات المروحية الهجومية التي يستخدمها الروس يمكنها مهاجمة القوافل الأوكرانية من مسافة تصل إلى 8 كيلومترات".
وأشار إلى أن الدفاع الجوي ضروري لحماية القوافل الأوكرانية المتقدمة ومنع المروحيات من مهاجمتها، قبل أن تصل إلى ساحة المعركة.
يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه يصعب على الجنود الأوكرانيين اختراق الدفاعات الروسية المحصنة بشكل جيد.
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