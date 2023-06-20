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https://sputnikarabic.ae/20230620/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1078306312.html
لافروف: إعلان "الناتو" أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبة بالقتال وموسكو مستعدة لذلك
لافروف: إعلان "الناتو" أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبة بالقتال وموسكو مستعدة لذلك
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحيفا، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في مينسك. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:08+0000
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روسيا
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وقال لافروف، إن إعلان الناتو أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، يعني أنهم يريدون القتال، مشددا على أن روسيا مستعدة وجاهزة لمثل هذا الاحتمال.
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لافروف: إعلان "الناتو" أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبة بالقتال وموسكو مستعدة لذلك

12:08 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 20.06.2023)
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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يتبع
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحيفا، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في مينسك.
وقال لافروف، إن إعلان الناتو أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، يعني أنهم يريدون القتال، مشددا على أن روسيا مستعدة وجاهزة لمثل هذا الاحتمال.
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