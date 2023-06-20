https://sputnikarabic.ae/20230620/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1078306312.html
لافروف: إعلان "الناتو" أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبة بالقتال وموسكو مستعدة لذلك
لافروف: إعلان "الناتو" أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبة بالقتال وموسكو مستعدة لذلك
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحيفا، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في مينسك. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:08+0000
2023-06-20T12:08+0000
2023-06-20T12:45+0000
روسيا
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وقال لافروف، إن إعلان الناتو أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، يعني أنهم يريدون القتال، مشددا على أن روسيا مستعدة وجاهزة لمثل هذا الاحتمال.
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روسيا
لافروف: إعلان "الناتو" أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبة بالقتال وموسكو مستعدة لذلك
12:08 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحيفا، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في مينسك.
وقال لافروف، إن إعلان الناتو أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، يعني أنهم يريدون القتال، مشددا على أن روسيا مستعدة وجاهزة لمثل هذا الاحتمال.