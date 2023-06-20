https://sputnikarabic.ae/20230620/مسؤولون-سعوديون-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-آخر-الاستعدادات-لموسم-الحج-فيديو-1078316316.html

مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن آخر استعدادات موسم الحج... فيديو

مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن آخر استعدادات موسم الحج... فيديو

بعد إعلان المملكة العربية السعودية، رسميا أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء المقبل الـ 9 من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، كشف مسؤولون سعوديون عن آخر... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T17:26+0000

2023-06-20T17:26+0000

2023-06-20T17:56+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الحج

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078276422_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1f06d1ed2e9cbbac8e1fc8eb03caf183.jpg

قال الدكتور صالح بن علي التركي أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.تجهيز البنية التحتيةوأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أمانة العاصمة مسؤولية عن تجهيز البنية التحتية من طرق وإنارة وكباري، والتأكد أنها تعمل بجاهزية، وكذلك مسؤوليتها المتعلقة بصحة البيئة والحفاظ عليها، حيث يأتي الزوار من بلدان مختلفة، وقد يكونون حاملين لأمراض وبائية متنوعة، مؤكدًا أن الأمانة نعمل بجهد حتى لا ينتقل هذا الوباء إلى جهات أخرى، عبر اكتشافه والقضاء عليه في وقته، حيث نجحت الأمانة على مدار السنوات السابقة من منع انتقال أي وباء للحجاج.وكشف عن استعدادت الأمانة لتأمين الإعاشة للحجاج بجودة عالية، وبشكل سليم وجيد، وكذلك جميع النفايات في وقت محدد، والعمل على التخلص منها للحفاظ على البيئة.وفيما يتعلق باختلاف استعدادات هذا العام عن الأعوام السابقة لمواسم الحج، قال إن البنية التحتية متواجدة ويتم دعمها بشكل مستمر، حيث تخصص الدولة مبالغ ضخمة للحفاظ على المنشآت التي تستخدم لمواسم الحج.وقال إن الاختلال فقط يتعلق بالضغوط التي تخص النفايات وكميتها وطرق التخلص منها، والاهتمام بالحشود وسيرها خلال المشاعر، حيث من المتوقع أن تكون أعداد الحجاج كبيرة جدًا، مؤكدًا أن عدد العمالة والمعدات التي يتم استخدامها جاهزة بحجم أكبر.وبشأن النفايات المتعلقة بذبج الأضاحي خلال موسم الحج، قال إن هناك نظامًا قويًا فيما يخص هذه الجزئية، فهناك مسالخ مجهزة وخلايا مخصصة لردم النفايات والرقابة على البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والبيئة.وأشار إلى أن الأمانة تستعد جيدًا للحفاظ على البيئة والصحة وتقديم خدمات البنى التحتية من إعاشة ونظافة المخيمات والتخلص من الحشرات بشكل كامل، حيث يعمل في أمانة العاصمة خلال الموسم عن 20 ألف موظف، كلهم يصبحون مراقبين في الميدان إضافة إلى 28 مركزا للأمانة منتشرة في المشاعر المقدسة، مسؤولون عن النظافة والبيئة والحفاظ على الممتلكات والتأكد من تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن.عودة إلى ما قبل كوروناقال عايض بن محمد الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، إن جاهزية الحج لهذا العام وصلت إلى مستويات عالية جدا، حيث قامت الوزارة باستقبال الحجاج في كل منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، وصل إلى مكة اليوم قرابة مليون و350 ألف حاج، قاموا بمناسك طواف القدوم، والانتقال إلى مساكنهم، ويستعدون للقيام بمناسك الحج، بدءا من يوم التروية.وعن اختلاف موسم الحج الحالي من حيث الاستعدادات، قال: "هذا العام سنعود إلى ما كنا عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ونعود للعدد الكامل، مع رفع كافة القيود عن الاشتراطات الصحية التي كانت تتعلق بالجائحة".وأوضح أن "جميع الوفود يتم استقبالها بما يليق بضيوف الرحمن يقوم الفريق بتوفير كل سبل الراحة لضمان تنقلهم ومساكنهم وإعاشتهم وتأديتهم لمناسكهم بكل سبل الراحة".استخدام التقنيات الحديثةقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، إن وزارة الداخلية السعودية أتمت كافة استعداداتها لخدمة حجاج بين الله الحرام، والحفاظ عليهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، مؤكدًا أن بلاده تقدم رحلة حج آمنة سالمة للجميع.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك تنسيق بين مختلف الجهات داخل الوزارة من أجل تأمين وتسهيل عمليات الحج، سواء في المطارات أو عبر التنقل، أو داخل الحرم، والمشاعر المقدسة، معتبرًا أن المملكة من أفضل الدول في إدارة الحشود.وفيما يتعلق بمبادرة حجاج "طريق مكة"، أوضح أنها أحد برامج ضيوف الرحمن التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن رؤية السعودية 2030، وهي تعنى بالحجاج في دول معينة حيث يتم إنهاء إجراءات الرحلة من بلدانهم عبر صالات مخصصة، ثم إلى مطارات جدة والمدينة وينتقلون عبر "باصات" خاصة إلى سكنهم، فيما ترسل أمتعتهم على مقر سكنهم.وأوضح أن المملكة طوعت استخدام التقنيات الحديثة من أجل تسهيل رحلة الحج على ضيوف هذه الدول، وتقديم كافة الخدمات لحج ميسر وآمن.وقفة عرفة وعيد الأضحىأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون الاثنين هو غرة الشهر.ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية.وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت الجمعة الماضية عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي