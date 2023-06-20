https://sputnikarabic.ae/20230620/مستوطنون-يهاجمون-بلدة-حوارة-بعد-مقتل-4-إسرائيليين-في-هجوم-مسلح-فيديو-1078319440.html
مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة بعد مقتل 4 إسرائيليين في هجوم مسلح... فيديو
مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة بعد مقتل 4 إسرائيليين في هجوم مسلح... فيديو
هاجم مستوطنون، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منازل الفلسطينيين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:39+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن "مستوطنين هاجموا منازل المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين تصدوا لهم، كما أحرقوا مركبة لأحد المواطنين".وأشار دغلس في تصريح صحفي إلى أن "سماعات المساجد بالبلدة ناشدت الأهالي بضرورة التصدي لهجوم المستوطنين".وقال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس: "احتراق جزء من سيارة إسعاف الهلال الأحمر نتيجة استهدافها بقنابل غاز بشكل مباشر في حوارة، من قبل جيش الاحتلال".ويسود الهدوء الحذر بلدة حوارة حاليًا بعد انسحاب عشرات المستوطنين منها.وتجمّع المستوطنون في عدد من المفترقات والشوارع في الضفة الغربية، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، في حوارة، وجنوب نابلس، وعند مدخل مستوطنة "كدوميم" ومدخل كفر لاقف شرق قلقيلية، وقرب بيت عوا، غرب دورا في الخليل.ويأتي هجوم المستوطنين، بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار نُفِّذت عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230620/مقتل-4-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-النار-في-مستوطنة-بالضفة-الغربية---عاجل-1078309584.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة بعد مقتل 4 إسرائيليين في هجوم مسلح... فيديو
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هاجم مستوطنون، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منازل الفلسطينيين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة.
القدس - سبوتنيك
. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن "مستوطنين هاجموا منازل المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين تصدوا لهم، كما أحرقوا مركبة لأحد المواطنين".
وأشار دغلس في تصريح صحفي إلى أن "سماعات المساجد بالبلدة ناشدت الأهالي بضرورة التصدي لهجوم المستوطنين".
وقال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس: "احتراق جزء من سيارة إسعاف الهلال الأحمر نتيجة استهدافها بقنابل غاز بشكل مباشر في حوارة
، من قبل جيش الاحتلال".
ويسود الهدوء الحذر بلدة حوارة حاليًا بعد انسحاب عشرات المستوطنين منها.
وتجمّع المستوطنون في عدد من المفترقات والشوارع في الضفة الغربية، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، في حوارة، وجنوب نابلس، وعند مدخل مستوطنة "كدوميم" ومدخل كفر لاقف شرق قلقيلية، وقرب بيت عوا، غرب دورا في الخليل.
ويأتي هجوم المستوطنين، بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار نُفِّذت عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين
، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية على يد الجيش الإسرائيلي.