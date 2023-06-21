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https://sputnikarabic.ae/20230621/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تبادل-رفات-6-جنود-سعوديين-مقابل-58-من-مقاتليها-1078362880.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن تبادل رفات 6 جنود سعوديين مقابل 58 من مقاتليها
"أنصار الله" اليمنية تعلن تبادل رفات 6 جنود سعوديين مقابل 58 من مقاتليها
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء عن نجاح صفقة تبادل رفات بينها وبين المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي. تضمنت الصفقة تبادل 64... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T21:17+0000
2023-06-21T21:17+0000
أنصار الله
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت اللجنة العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" في بيان صادر عنها، ونقله موقع وزارة الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء، أن "تم إتمام عملية تبادل 64 جثة بين الجيش اليمني التابع لجماعة أنصار الله والجيش السعودي".وأشارت إلى أن هذه الصفقة تمت مباشرة بين الرياض وصنعاء بعد مشاورات استمرت لعدة أسابيع، بإشراف رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي.وأوضحت أن المرحلة الأولى من الصفقة شملت 64 جثة، منها 58 من الجيش اليمني و6 من الجيش السعودي.وأعلنت اللجنة العسكرية أن لجان ميدانية متخصصة تم تشكيلها لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثث بين الجانبين في الجبهات المشتعلة، مشيرة إلى أن هناك خطوات قادمة وصفقات أخرى يجري العمل على إتمامها في الأيام المقبلة.تعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها بين السعودية وجماعة "أنصار الله" منذ بدء التحالف العربي بقيادة المملكة في عام 2015.في أواخر مايو الماضي، تم تبادل رفات 52 مقاتلًا بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، والذين قُتلوا في معارك سابقة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.تشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر.يسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014. وفي مارس 2015، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الحوثيين.وقد أسفرت الحرب الدائرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 عن مقتل حوالي 377 ألف شخص، وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بحوالي 126 مليار دولار، في حين يعاني 80% من الشعب اليمني من حاجة إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
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أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" اليمنية تعلن تبادل رفات 6 جنود سعوديين مقابل 58 من مقاتليها

21:17 GMT 21.06.2023
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء عن نجاح صفقة تبادل رفات بينها وبين المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي. تضمنت الصفقة تبادل 64 جثة من الجانبين.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت اللجنة العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" في بيان صادر عنها، ونقله موقع وزارة الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء، أن "تم إتمام عملية تبادل 64 جثة بين الجيش اليمني التابع لجماعة أنصار الله والجيش السعودي".
وأشارت إلى أن هذه الصفقة تمت مباشرة بين الرياض وصنعاء بعد مشاورات استمرت لعدة أسابيع، بإشراف رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي.
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وأوضحت أن المرحلة الأولى من الصفقة شملت 64 جثة، منها 58 من الجيش اليمني و6 من الجيش السعودي.
وأعلنت اللجنة العسكرية أن لجان ميدانية متخصصة تم تشكيلها لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثث بين الجانبين في الجبهات المشتعلة، مشيرة إلى أن هناك خطوات قادمة وصفقات أخرى يجري العمل على إتمامها في الأيام المقبلة.
تعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها بين السعودية وجماعة "أنصار الله" منذ بدء التحالف العربي بقيادة المملكة في عام 2015.
في أواخر مايو الماضي، تم تبادل رفات 52 مقاتلًا بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، والذين قُتلوا في معارك سابقة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
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تشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر.
يسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014. وفي مارس 2015، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الحوثيين.
وقد أسفرت الحرب الدائرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 عن مقتل حوالي 377 ألف شخص، وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بحوالي 126 مليار دولار، في حين يعاني 80% من الشعب اليمني من حاجة إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
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