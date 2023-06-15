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https://sputnikarabic.ae/20230615/أنصار-الله-تدعو-السعودية-للتخلي-عن-حكومة-اليمن-وتهدد-باستهداف-المنشآت-الاقتصادية-بالمملكة-1078160434.html
أنصار الله تدعو السعودية للتخلي عن حكومة اليمن وتهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية بالمملكة
أنصار الله تدعو السعودية للتخلي عن حكومة اليمن وتهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية بالمملكة
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، تهديدها بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية في السعودية، التي تقودها التحالف العربي، في حال استمرار... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T21:33+0000
2023-06-15T21:41+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح يوسف الفيشي، رئيس لجنة المصالحة الوطنية في جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العدوان بين خيارين: إما أن يرفعوا أيديهم عن اليمن ويتخلوا عن المرتزقة المدعومين منهم ويتركوهم لمصيرهم، أو أن يستمروا في دعمهم والتضحية بالاقتصاد والأمن والاستقرار الخاص بالمملكة".تأتي تلك التهديدات من القيادة الحوثية بعد أيام قليلة من تهديد نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، الفريق جلال الرويشان، للسعودية ردًا على عدم حسم الملف الإنساني في اليمن، والذي ناقشته المفاوضات التي استضافتها صنعاء بين الحوثيين ووفد رسمي سعودي في أبريل الماضي.وزادت جماعة "أنصار الله" تصعيدها الإعلامي ضد السعودية في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين وفد سعودي وقيادة "أنصار الله" في صنعاء في الفترة من الثامن من أبريل إلى منتصف أبريل، بمشاركة وفد عُماني، وتناولت القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في اليمن.وفي منتصف أبريل، أعلنت السعودية أن "فريقًا من الخارجية أجرى سلسلة من اللقاءات في صنعاء لبحث الوضع الإنساني وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي شامل في اليمن"، وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستستمر في المستقبل للوصول إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف اليمنية.ووصفت جماعة "أنصار الله" النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بأنها "جدية وإيجابية"، وأكدت تقدم بعض القضايا مع آمال في استكمال مناقشة القضايا المتعلقة لاحقًا. وأفاد مصدر دبلوماسي يمني أن الجانبين اتفقا على تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة بعد عيد الفطر، خاصة مع وجود نقاط خلاف لم يتم حسمها بعد.في الثامن من أبريل، أعلنت "أنصار الله" أنها توصلت إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات، بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنتهية في أكتوبر الماضي وملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة. وأكدت أن تنفيذ هذه التفاهمات سيتم على مرحلتين، هدنة مؤقتة ثم حل سياسي شامل.تشهد اليمن هدنة هشة منذ أكتوبر الماضي بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر. ومنذ سبتمبر 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية

أنصار الله تدعو السعودية للتخلي عن حكومة اليمن وتهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية بالمملكة

21:33 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 15.06.2023)
© AFP 2023 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، تهديدها بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية في السعودية، التي تقودها التحالف العربي، في حال استمرار دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح يوسف الفيشي، رئيس لجنة المصالحة الوطنية في جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العدوان بين خيارين: إما أن يرفعوا أيديهم عن اليمن ويتخلوا عن المرتزقة المدعومين منهم ويتركوهم لمصيرهم، أو أن يستمروا في دعمهم والتضحية بالاقتصاد والأمن والاستقرار الخاص بالمملكة".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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تأتي تلك التهديدات من القيادة الحوثية بعد أيام قليلة من تهديد نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، الفريق جلال الرويشان، للسعودية ردًا على عدم حسم الملف الإنساني في اليمن، والذي ناقشته المفاوضات التي استضافتها صنعاء بين الحوثيين ووفد رسمي سعودي في أبريل الماضي.
وزادت جماعة "أنصار الله" تصعيدها الإعلامي ضد السعودية في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين وفد سعودي وقيادة "أنصار الله" في صنعاء في الفترة من الثامن من أبريل إلى منتصف أبريل، بمشاركة وفد عُماني، وتناولت القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في اليمن.
وفي منتصف أبريل، أعلنت السعودية أن "فريقًا من الخارجية أجرى سلسلة من اللقاءات في صنعاء لبحث الوضع الإنساني وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي شامل في اليمن"، وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستستمر في المستقبل للوصول إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف اليمنية.
ووصفت جماعة "أنصار الله" النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بأنها "جدية وإيجابية"، وأكدت تقدم بعض القضايا مع آمال في استكمال مناقشة القضايا المتعلقة لاحقًا. وأفاد مصدر دبلوماسي يمني أن الجانبين اتفقا على تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة بعد عيد الفطر، خاصة مع وجود نقاط خلاف لم يتم حسمها بعد.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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24 مايو, 10:29 GMT
في الثامن من أبريل، أعلنت "أنصار الله" أنها توصلت إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات، بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنتهية في أكتوبر الماضي وملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة. وأكدت أن تنفيذ هذه التفاهمات سيتم على مرحلتين، هدنة مؤقتة ثم حل سياسي شامل.
تشهد اليمن هدنة هشة منذ أكتوبر الماضي بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر. ومنذ سبتمبر 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
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