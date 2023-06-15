https://sputnikarabic.ae/20230615/أنصار-الله-تدعو-السعودية-للتخلي-عن-حكومة-اليمن-وتهدد-باستهداف-المنشآت-الاقتصادية-بالمملكة-1078160434.html

أنصار الله تدعو السعودية للتخلي عن حكومة اليمن وتهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية بالمملكة

أنصار الله تدعو السعودية للتخلي عن حكومة اليمن وتهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية بالمملكة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، تهديدها بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية في السعودية، التي تقودها التحالف العربي، في حال استمرار... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T21:33+0000

2023-06-15T21:33+0000

2023-06-15T21:41+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_80e8445033196e51e7c5ba497f3f3b2b.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وصرح يوسف الفيشي، رئيس لجنة المصالحة الوطنية في جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العدوان بين خيارين: إما أن يرفعوا أيديهم عن اليمن ويتخلوا عن المرتزقة المدعومين منهم ويتركوهم لمصيرهم، أو أن يستمروا في دعمهم والتضحية بالاقتصاد والأمن والاستقرار الخاص بالمملكة".تأتي تلك التهديدات من القيادة الحوثية بعد أيام قليلة من تهديد نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، الفريق جلال الرويشان، للسعودية ردًا على عدم حسم الملف الإنساني في اليمن، والذي ناقشته المفاوضات التي استضافتها صنعاء بين الحوثيين ووفد رسمي سعودي في أبريل الماضي.وزادت جماعة "أنصار الله" تصعيدها الإعلامي ضد السعودية في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين وفد سعودي وقيادة "أنصار الله" في صنعاء في الفترة من الثامن من أبريل إلى منتصف أبريل، بمشاركة وفد عُماني، وتناولت القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في اليمن.وفي منتصف أبريل، أعلنت السعودية أن "فريقًا من الخارجية أجرى سلسلة من اللقاءات في صنعاء لبحث الوضع الإنساني وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي شامل في اليمن"، وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستستمر في المستقبل للوصول إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف اليمنية.ووصفت جماعة "أنصار الله" النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بأنها "جدية وإيجابية"، وأكدت تقدم بعض القضايا مع آمال في استكمال مناقشة القضايا المتعلقة لاحقًا. وأفاد مصدر دبلوماسي يمني أن الجانبين اتفقا على تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة بعد عيد الفطر، خاصة مع وجود نقاط خلاف لم يتم حسمها بعد.في الثامن من أبريل، أعلنت "أنصار الله" أنها توصلت إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات، بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنتهية في أكتوبر الماضي وملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة. وأكدت أن تنفيذ هذه التفاهمات سيتم على مرحلتين، هدنة مؤقتة ثم حل سياسي شامل.تشهد اليمن هدنة هشة منذ أكتوبر الماضي بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر. ومنذ سبتمبر 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20230609/أنصار-الله-تتهم-السعودية-بدفن-نفايات-نووية-في-مناطق-صحراوية-وبحرية-في-اليمن-1077962680.html

https://sputnikarabic.ae/20230524/إيران-تبدي-ارتياحها-للمفاوضات-المباشرة-بين-السعودية-وأنصار-الله-1077377103.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية