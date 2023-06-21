https://sputnikarabic.ae/20230621/أول-قطار-حاويات-يغادر-روسيا-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1078353742.html
أول قطار حاويات يغادر روسيا إلى المملكة العربية السعودية
أول قطار حاويات يغادر روسيا إلى المملكة العربية السعودية
انطلق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة العربية السعودية من محطة الشحن تشيليابينسك، ويتبع القطار ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" عبر كازاخستان وتركمانستان... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T16:53+0000
2023-06-21T16:53+0000
2023-06-21T17:00+0000
روسيا
السعودية
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وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد جنوب الأورال، بأن القطار يحتوي على 42 حاوية مزودة بمعدات طاقة ومعادن غير حديدية، ويتحرك وفقًا لجدول زمني متخصص مصمم لحركة الشحن على طول هذا الطريق.وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه قبل شهرين، تم إرسال قطار حاويات إلى الهند على طول خط السكك الحديدية.ونوّهت الخدمة إلى أنه بدءًا من الربع الثالث من هذا العام، تخطط جنوب الأورال للسكك الحديدية لإرسال قطاري حاويات شهريًا على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب.
https://sputnikarabic.ae/20230619/سفير-إيران-الجديد-لدى-السعودية-منطقة-الخليج-بحاجة-إلى-حوار-جديد--1078281528.html
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روسيا, السعودية
أول قطار حاويات يغادر روسيا إلى المملكة العربية السعودية
16:53 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 17:00 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
انطلق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة العربية السعودية من محطة الشحن تشيليابينسك، ويتبع القطار ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران.
وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد جنوب الأورال، بأن القطار يحتوي على 42 حاوية مزودة بمعدات طاقة ومعادن غير حديدية، ويتحرك وفقًا لجدول زمني متخصص مصمم لحركة الشحن على طول هذا الطريق.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه قبل شهرين، تم إرسال قطار حاويات إلى الهند على طول خط السكك الحديدية.
ونوّهت الخدمة إلى أنه بدءًا من الربع الثالث من هذا العام، تخطط جنوب الأورال للسكك الحديدية لإرسال قطاري حاويات شهريًا على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب.