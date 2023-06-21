https://sputnikarabic.ae/20230621/إصابة-شخصين-إثر-حادث-طعن-داخل-مستشفى-في-العاصمة-البريطانية-1078348817.html
إصابة شخصين إثر حادث طعن داخل مستشفى في العاصمة البريطانية
إصابة شخصين إثر حادث طعن داخل مستشفى في العاصمة البريطانية
ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل للاشتباه في قيامه بحادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي في العاصمة لندن، أسفر عن إصابة شخصين. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T15:13+0000
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وقالت شرطة العاصمة في بيان: "تم اعتقال رجل في مستشفى ميدلسكس المركزي في منطقة برنت. في الوقت الحالي لم يتم التعامل مع الأمر باعتباره حادثا مرتبطا بالإرهاب".وأضافت أن الضباط سيبقون في المستشفى، لإجراء مزيد من عمليات البحث، لكنهم مقتنعون في الوقت الحالي بعدم البحث عن أشخاص آخرين يُحتمل أن يكونوا متورطين في الحادث.فيما قالت خدمة الإسعاف البريطانية: "هناك شخصان مصابان، أحدهما في حالة تهدد حياته، ويجري معالجتهما في مكان الحادث، ولا يزال الحادث مستمرًا"، مشيرة إلى أن "عدد المصابين قد يستمر في التصاعد".وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بينها موقع "ماي لندن"، كان المرضى يختبئون في غرف آمنة في المستشفى خلال الحادث.وكتب أحد المرضى على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا في مستشفى ميدلسكس المركزي في وحدة غسيل الكلى ونحتمي في غرف آمنة. رجال شرطة مسلحون في مكان الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20221006/شرطة-لندن-طعن-3-أشخاص-في-حادث-غير-مرتبط-بالإرهاب-1068700111.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بريطانيا
إصابة شخصين إثر حادث طعن داخل مستشفى في العاصمة البريطانية
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ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل للاشتباه في قيامه بحادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي في العاصمة لندن، أسفر عن إصابة شخصين.
وقالت شرطة العاصمة
في بيان: "تم اعتقال رجل في مستشفى ميدلسكس المركزي في منطقة برنت. في الوقت الحالي لم يتم التعامل مع الأمر باعتباره حادثا مرتبطا بالإرهاب".
وأضافت أن الضباط سيبقون في المستشفى، لإجراء مزيد من عمليات البحث، لكنهم مقتنعون في الوقت الحالي بعدم البحث عن أشخاص آخرين يُحتمل أن يكونوا متورطين في الحادث.
فيما قالت خدمة الإسعاف البريطانية: "هناك شخصان مصابان، أحدهما في حالة تهدد حياته، ويجري معالجتهما في مكان الحادث، ولا يزال الحادث مستمرًا"، مشيرة إلى أن "عدد المصابين قد يستمر في التصاعد".
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بينها موقع
"ماي لندن"، كان المرضى يختبئون في غرف آمنة في المستشفى خلال الحادث.
وكتب أحد المرضى على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا في مستشفى ميدلسكس المركزي في وحدة غسيل الكلى ونحتمي في غرف آمنة. رجال شرطة مسلحون في مكان الحادث".