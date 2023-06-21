https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-الطيارون-الأوكرانيون-يخشون-من-مقاتلات-سو-35-الروسية--1078358887.html
إعلام: الطيارون الأوكرانيون يخشون من مقاتلات "سو-35" الروسية
إعلام: الطيارون الأوكرانيون يخشون من مقاتلات "سو-35" الروسية
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الطيارين الأوكرانيين يخشون أنظمة الدفاع الجوي الروسي ومقاتلات "سو-35"، وأن الجيش الأوكراني ليس لديه القدرة على الصمود في وجه... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T19:21+0000
2023-06-21T19:21+0000
2023-06-21T19:41+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قال أليكسي، وهو أحد الطيارين الأوكرانيين للطائرة الهجومية "سو-25"، إن أوكرانيا فقدت العديد من الطائرات بسبب طائرات "سو-35" الروسية.وقال طيار أوكراني آخر يحمل لقب "جوس": "في الوقت الحالي، لا يمكننا فعل أي شيء. لا يمكننا قتالهم على الإطلاق بصواريخنا وراداراتنا، ستساعد طائرات "إف-16" بالتأكيد في ذلك".وأضاف أيضا أن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يكون أكثر فاعلية وأمانا إذا كان لدى أوكرانيا طائرات "إف-16".وتابع: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية في الهجوم المضاد، لأن طائرات "إف-16" قادرة على أداء العديد من المهام الحاسمة لقواتنا، ولمقاومتنا".في وقت سابق، لم يذكر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، توقيت تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وبحسب قوله، هذا سيعتمد على تدريب الطيارين وتقييم الموقف من قبل الحلفاء.وذكرت وسائل إعلام غربية، أن دول "الناتو" يمكن أن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة قديمة من طراز "إف-16"، في حين أن صيانتها قد تكلف كييف مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-للمسيرات-وهي-تدمر-مركبات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1078356849.html
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روسيا, العالم
إعلام: الطيارون الأوكرانيون يخشون من مقاتلات "سو-35" الروسية
19:21 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 19:41 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الطيارين الأوكرانيين يخشون أنظمة الدفاع الجوي الروسي ومقاتلات "سو-35"، وأن الجيش الأوكراني ليس لديه القدرة على الصمود في وجه القوات الروسية.
قال أليكسي، وهو أحد الطيارين الأوكرانيين للطائرة الهجومية "سو-25"، إن أوكرانيا فقدت العديد من الطائرات بسبب طائرات "سو-35" الروسية.
وقال طيار أوكراني آخر يحمل لقب "جوس": "في الوقت الحالي، لا يمكننا فعل أي شيء. لا يمكننا قتالهم على الإطلاق بصواريخنا وراداراتنا، ستساعد طائرات "إف-16" بالتأكيد في ذلك".
وأضاف أيضا أن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يكون أكثر فاعلية وأمانا إذا كان لدى أوكرانيا طائرات "إف-16".
وتابع: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية في الهجوم المضاد، لأن طائرات "إف-16" قادرة على أداء العديد من المهام الحاسمة لقواتنا، ولمقاومتنا".
في وقت سابق، لم يذكر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، توقيت تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وبحسب قوله، هذا سيعتمد على تدريب الطيارين وتقييم الموقف من قبل الحلفاء.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن دول "الناتو" يمكن أن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة قديمة من طراز "إف-16"، في حين أن صيانتها قد تكلف كييف مئات الملايين من الدولارات سنويًا.