https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-الطيارون-الأوكرانيون-يخشون-من-مقاتلات-سو-35-الروسية--1078358887.html

إعلام: الطيارون الأوكرانيون يخشون من مقاتلات "سو-35" الروسية

إعلام: الطيارون الأوكرانيون يخشون من مقاتلات "سو-35" الروسية

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الطيارين الأوكرانيين يخشون أنظمة الدفاع الجوي الروسي ومقاتلات "سو-35"، وأن الجيش الأوكراني ليس لديه القدرة على الصمود في وجه... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T19:21+0000

2023-06-21T19:21+0000

2023-06-21T19:41+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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قال أليكسي، وهو أحد الطيارين الأوكرانيين للطائرة الهجومية "سو-25"، إن أوكرانيا فقدت العديد من الطائرات بسبب طائرات "سو-35" الروسية.وقال طيار أوكراني آخر يحمل لقب "جوس": "في الوقت الحالي، لا يمكننا فعل أي شيء. لا يمكننا قتالهم على الإطلاق بصواريخنا وراداراتنا، ستساعد طائرات "إف-16" بالتأكيد في ذلك".وأضاف أيضا أن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يكون أكثر فاعلية وأمانا إذا كان لدى أوكرانيا طائرات "إف-16".وتابع: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية في الهجوم المضاد، لأن طائرات "إف-16" قادرة على أداء العديد من المهام الحاسمة لقواتنا، ولمقاومتنا".في وقت سابق، لم يذكر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، توقيت تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وبحسب قوله، هذا سيعتمد على تدريب الطيارين وتقييم الموقف من قبل الحلفاء.وذكرت وسائل إعلام غربية، أن دول "الناتو" يمكن أن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة قديمة من طراز "إف-16"، في حين أن صيانتها قد تكلف كييف مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

https://sputnikarabic.ae/20230621/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-للمسيرات-وهي-تدمر-مركبات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1078356849.html

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