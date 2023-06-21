السياسيون الذين يحبون التقاط صور سيلفي
زعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني، تلتقط صورة سيلفي خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022.
زعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني، تلتقط صورة سيلفي خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022.
المرشحون لرئاسة الوزراء من حزب "فيو تاهي" بايتونغتارن شيناواترا (إلى اليسار)، الابنة الصغرى لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، وسريثا تافيسين (يمين)، يلتقطان صورة سيلفي على خشبة المسرح في الحدث الانتخابي الأخير للحزب في بانكوك، في 12 مايو/ أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في تايلاند، يوم 14 مايو.
المرشحون لرئاسة الوزراء من حزب "فيو تاهي" بايتونغتارن شيناواترا (إلى اليسار)، الابنة الصغرى لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، وسريثا تافيسين (يمين)، يلتقطان صورة سيلفي على خشبة المسرح في الحدث الانتخابي الأخير للحزب في بانكوك، في 12 مايو/ أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في تايلاند، يوم 14 مايو.
الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي لحزب "الجمهورية إلى الأمام!"، إيمانويل ماكرون، يقف لالتقاط صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 أبريل/ نيسان 2022.
الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي لحزب "الجمهورية إلى الأمام!"، إيمانويل ماكرون، يقف لالتقاط صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 أبريل/ نيسان 2022.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (وسط الصورة)، يلتقط صورة سيلفي في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 يونيو 2023.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (وسط الصورة)، يلتقط صورة سيلفي في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 يونيو 2023.
وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، تقف لالتقاط صورة سيلفي مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 مايو 2022. سيذهب المواطن البريطاني إلى صناديق الاقتراع في 5 مايو 2022 لانتخابات الحكم المحلي.
وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، تقف لالتقاط صورة سيلفي مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 مايو 2022. سيذهب المواطن البريطاني إلى صناديق الاقتراع في 5 مايو 2022 لانتخابات الحكم المحلي.
يلتقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 يونيو 2023. الانضمام إلى القوات هو مبادرة لدعم العائلات العسكرية والمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والناجين.
يلتقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 يونيو 2023. الانضمام إلى القوات هو مبادرة لدعم العائلات العسكرية والمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والناجين.
وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون (إلى اليسار)، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يلتقطان صورة سيلفي قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 مارس/ آذار 2023. تجمع القمة الاجتماعية الثلاثية معًا قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين.
وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون (إلى اليسار)، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يلتقطان صورة سيلفي قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 مارس/ آذار 2023. تجمع القمة الاجتماعية الثلاثية معًا قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين.
ملكة هولندا ماكسيما (يسار)، تقف لالتقاط سيلفي خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 أبريل 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر.
ملكة هولندا ماكسيما (يسار)، تقف لالتقاط سيلفي خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 أبريل 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين)، وتورستن ليفسن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح "دنكر آند وولف"، يلتقطان صورة سيلفي وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 يونيو 2023.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين)، وتورستن ليفسن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح "دنكر آند وولف"، يلتقطان صورة سيلفي وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 يونيو 2023.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وسط)، يقف لالتقاط صورة سيلفي، بينما يشارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في "بيغ هيلب أوت"، خلال زيارة لنادي غداء في مركز "ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث"، شمال غرب لندن، في 8 مايو 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات. طُلب من الناس في جميع أنحاء بريطانيا القيام بواجبهم مع اقتراب انتهاء الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بحملة تطوعية ضخمة.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وسط)، يقف لالتقاط صورة سيلفي، بينما يشارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في "بيغ هيلب أوت"، خلال زيارة لنادي غداء في مركز "ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث"، شمال غرب لندن، في 8 مايو 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات. طُلب من الناس في جميع أنحاء بريطانيا القيام بواجبهم مع اقتراب انتهاء الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بحملة تطوعية ضخمة.
كمال كليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الرئيسي في تركيا، يقف لالتقاط صورة سيلفي مع صبي، أثناء حضوره حدث الحملة الداخلية "اجتماع تأمين دعم الأسرة ''، قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو في أنقرة، في 27 مايو 2023.
كمال كليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الرئيسي في تركيا، يقف لالتقاط صورة سيلفي مع صبي، أثناء حضوره حدث الحملة الداخلية "اجتماع تأمين دعم الأسرة ''، قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو في أنقرة، في 27 مايو 2023.
يلتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 مايو 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 مايو.
يلتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 مايو 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 مايو.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (وسط)، يلتقط صورة سيلفي مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 مايو 2023.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (وسط)، يلتقط صورة سيلفي مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 مايو 2023.
رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ (يسار)، يلتقطان صورة سيلفي مع المستشار الألماني المعين أولاف شولز (وسط)، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان) في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021
رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ (يسار)، يلتقطان صورة سيلفي مع المستشار الألماني المعين أولاف شولز (وسط)، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان) في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021
تلتقط رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، صورة سيلفي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الآداب الإنسانية الفخرية، بينما تحتفل جامعة نيويورك بدورة 2023، لجميع الجامعات في ملعب "يانكي"، في حي برونكس في مدينة نيويورك، في 17 مايو 2023.
تلتقط رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، صورة سيلفي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الآداب الإنسانية الفخرية، بينما تحتفل جامعة نيويورك بدورة 2023، لجميع الجامعات في ملعب "يانكي"، في حي برونكس في مدينة نيويورك، في 17 مايو 2023.
تظهر هذه الصورة التي تم نشرها على صفحة "تويتر" الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم 9 أبريل 2018، الحريري (إلى اليسار)، يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اليمين)، في فندق "King George V"، في باريس فرنسا.
تظهر هذه الصورة التي تم نشرها على صفحة "تويتر" الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم 9 أبريل 2018، الحريري (إلى اليسار)، يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اليمين)، في فندق "King George V"، في باريس فرنسا.