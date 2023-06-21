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https://sputnikarabic.ae/20230621/السياسيون-الذين-يحبون-التقاط-صور-سيلفي-1078330002.html
السياسيون الذين يحبون التقاط صور سيلفي
السياسيون الذين يحبون التقاط صور سيلفي
يصادف اليوم، 21 يونيو/ حزيران، اليوم العالمي لالتقاط صورة سيلفي، يتم الاحتفال به سنويًا منذ عام 2014. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:21+0000
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صورة سيلفي
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سيلفي - هي عبارة عن صورة شخصية يتم التقاطها بواسطة كاميرا أو هاتف محمول أو أي أداة أخرى. وسهّل انتشارهذه الهواية ظهور كاميرات أمامية عالية الجودة على الهواتف المحمولة، فضلًا عن القدرة على نشر الصور الملتقطة عبر تطبيقات الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي.وجمع لكم فريق "سبوتنيك" صور سيلفي للسياسين الذين يحبون التقاط صور سيلفي.
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фото, صور, صورة سيلفي
фото, صور, صورة سيلفي

السياسيون الذين يحبون التقاط صور سيلفي

11:21 GMT 21.06.2023
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يصادف اليوم، 21 يونيو/ حزيران، اليوم العالمي لالتقاط صورة سيلفي، يتم الاحتفال به سنويًا منذ عام 2014.
سيلفي - هي عبارة عن صورة شخصية يتم التقاطها بواسطة كاميرا أو هاتف محمول أو أي أداة أخرى. وسهّل انتشارهذه الهواية ظهور كاميرات أمامية عالية الجودة على الهواتف المحمولة، فضلًا عن القدرة على نشر الصور الملتقطة عبر تطبيقات الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي.
وجمع لكم فريق "سبوتنيك" صور سيلفي للسياسين الذين يحبون التقاط صور سيلفي.
© AFP 2023 / Piero Cruciatti

زعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني، تلتقط صورة سيلفي خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022.

زعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني، تلتقط صورة سيلفي خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Piero Cruciatti

زعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني، تلتقط صورة سيلفي خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

المرشحون لرئاسة الوزراء من حزب "فيو تاهي" بايتونغتارن شيناواترا (إلى اليسار)، الابنة الصغرى لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، وسريثا تافيسين (يمين)، يلتقطان صورة سيلفي على خشبة المسرح في الحدث الانتخابي الأخير للحزب في بانكوك، في 12 مايو/ أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في تايلاند، يوم 14 مايو.

المرشحون لرئاسة الوزراء من حزب &quot;فيو تاهي&quot; بايتونغتارن شيناواترا (إلى اليسار)، الابنة الصغرى لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، وسريثا تافيسين (يمين)، يلتقطان صورة سيلفي على خشبة المسرح في الحدث الانتخابي الأخير للحزب في بانكوك، في 12 مايو/ أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في تايلاند، يوم 14 مايو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

المرشحون لرئاسة الوزراء من حزب "فيو تاهي" بايتونغتارن شيناواترا (إلى اليسار)، الابنة الصغرى لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا، وسريثا تافيسين (يمين)، يلتقطان صورة سيلفي على خشبة المسرح في الحدث الانتخابي الأخير للحزب في بانكوك، في 12 مايو/ أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في تايلاند، يوم 14 مايو.

© AFP 2023 / Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي لحزب "الجمهورية إلى الأمام!"، إيمانويل ماكرون، يقف لالتقاط صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 أبريل/ نيسان 2022.

الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي لحزب &quot;الجمهورية إلى الأمام!&quot;، إيمانويل ماكرون، يقف لالتقاط صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 أبريل/ نيسان 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي لحزب "الجمهورية إلى الأمام!"، إيمانويل ماكرون، يقف لالتقاط صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 أبريل/ نيسان 2022.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (وسط الصورة)، يلتقط صورة سيلفي في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 يونيو 2023.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (وسط الصورة)، يلتقط صورة سيلفي في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Nhac Nguyen

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (وسط الصورة)، يلتقط صورة سيلفي في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Russell Cheyne/Pool

وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، تقف لالتقاط صورة سيلفي مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 مايو 2022. سيذهب المواطن البريطاني إلى صناديق الاقتراع في 5 مايو 2022 لانتخابات الحكم المحلي.

وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، تقف لالتقاط صورة سيلفي مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 مايو 2022. سيذهب المواطن البريطاني إلى صناديق الاقتراع في 5 مايو 2022 لانتخابات الحكم المحلي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Russell Cheyne/Pool

وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، تقف لالتقاط صورة سيلفي مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 مايو 2022. سيذهب المواطن البريطاني إلى صناديق الاقتراع في 5 مايو 2022 لانتخابات الحكم المحلي.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

يلتقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 يونيو 2023. الانضمام إلى القوات هو مبادرة لدعم العائلات العسكرية والمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والناجين.

يلتقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 يونيو 2023. الانضمام إلى القوات هو مبادرة لدعم العائلات العسكرية والمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والناجين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Brendan Smialowski

يلتقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 يونيو 2023. الانضمام إلى القوات هو مبادرة لدعم العائلات العسكرية والمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والناجين.

© AFP 2023 / Valeria Mongelli

وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون (إلى اليسار)، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يلتقطان صورة سيلفي قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 مارس/ آذار 2023. تجمع القمة الاجتماعية الثلاثية معًا قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين.

وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون (إلى اليسار)، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يلتقطان صورة سيلفي قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 مارس/ آذار 2023. تجمع القمة الاجتماعية الثلاثية معًا قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valeria Mongelli

وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون (إلى اليسار)، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يلتقطان صورة سيلفي قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 مارس/ آذار 2023. تجمع القمة الاجتماعية الثلاثية معًا قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين.

© AFP 2023 / ANP/Koen van Weel

ملكة هولندا ماكسيما (يسار)، تقف لالتقاط سيلفي خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 أبريل 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر.

ملكة هولندا ماكسيما (يسار)، تقف لالتقاط سيلفي خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 أبريل 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / ANP/Koen van Weel

ملكة هولندا ماكسيما (يسار)، تقف لالتقاط سيلفي خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 أبريل 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر.

© AFP 2023 / Axel Heimken/Pool

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين)، وتورستن ليفسن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح "دنكر آند وولف"، يلتقطان صورة سيلفي وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 يونيو 2023.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين)، وتورستن ليفسن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح &quot;دنكر آند وولف&quot;، يلتقطان صورة سيلفي وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Axel Heimken/Pool

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين)، وتورستن ليفسن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح "دنكر آند وولف"، يلتقطان صورة سيلفي وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Geoff Pugh/Pool

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وسط)، يقف لالتقاط صورة سيلفي، بينما يشارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في "بيغ هيلب أوت"، خلال زيارة لنادي غداء في مركز "ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث"، شمال غرب لندن، في 8 مايو 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات. طُلب من الناس في جميع أنحاء بريطانيا القيام بواجبهم مع اقتراب انتهاء الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بحملة تطوعية ضخمة.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وسط)، يقف لالتقاط صورة سيلفي، بينما يشارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في &quot;بيغ هيلب أوت&quot;، خلال زيارة لنادي غداء في مركز &quot;ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث&quot;، شمال غرب لندن، في 8 مايو 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات. طُلب من الناس في جميع أنحاء بريطانيا القيام بواجبهم مع اقتراب انتهاء الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بحملة تطوعية ضخمة. - سبوتنيك عربي
10/16
© AFP 2023 / Geoff Pugh/Pool

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وسط)، يقف لالتقاط صورة سيلفي، بينما يشارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في "بيغ هيلب أوت"، خلال زيارة لنادي غداء في مركز "ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث"، شمال غرب لندن، في 8 مايو 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات. طُلب من الناس في جميع أنحاء بريطانيا القيام بواجبهم مع اقتراب انتهاء الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بحملة تطوعية ضخمة.

© AFP 2023 / Adem Altan

كمال كليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الرئيسي في تركيا، يقف لالتقاط صورة سيلفي مع صبي، أثناء حضوره حدث الحملة الداخلية "اجتماع تأمين دعم الأسرة ''، قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو في أنقرة، في 27 مايو 2023.

كمال كليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الرئيسي في تركيا، يقف لالتقاط صورة سيلفي مع صبي، أثناء حضوره حدث الحملة الداخلية &quot;اجتماع تأمين دعم الأسرة &#x27;&#x27;، قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو في أنقرة، في 27 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
11/16
© AFP 2023 / Adem Altan

كمال كليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الرئيسي في تركيا، يقف لالتقاط صورة سيلفي مع صبي، أثناء حضوره حدث الحملة الداخلية "اجتماع تأمين دعم الأسرة ''، قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو في أنقرة، في 27 مايو 2023.

© AFP 2023 / Alexandros Avramidis/Pool

يلتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 مايو 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 مايو.

يلتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 مايو 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 مايو. - سبوتنيك عربي
12/16
© AFP 2023 / Alexandros Avramidis/Pool

يلتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 مايو 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 مايو.

© AFP 2023 / Jung Yeon-Je/Pool

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (وسط)، يلتقط صورة سيلفي مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 مايو 2023.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (وسط)، يلتقط صورة سيلفي مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
13/16
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je/Pool

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (وسط)، يلتقط صورة سيلفي مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 مايو 2023.

© AFP 2023 / John Macdougall

رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ (يسار)، يلتقطان صورة سيلفي مع المستشار الألماني المعين أولاف شولز (وسط)، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان) في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021

رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ (يسار)، يلتقطان صورة سيلفي مع المستشار الألماني المعين أولاف شولز (وسط)، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان) في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي
14/16
© AFP 2023 / John Macdougall

رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ (يسار)، يلتقطان صورة سيلفي مع المستشار الألماني المعين أولاف شولز (وسط)، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان) في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021

© AFP 2023 / Timothy A. Clary

تلتقط رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، صورة سيلفي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الآداب الإنسانية الفخرية، بينما تحتفل جامعة نيويورك بدورة 2023، لجميع الجامعات في ملعب "يانكي"، في حي برونكس في مدينة نيويورك، في 17 مايو 2023.

تلتقط رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، صورة سيلفي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الآداب الإنسانية الفخرية، بينما تحتفل جامعة نيويورك بدورة 2023، لجميع الجامعات في ملعب &quot;يانكي&quot;، في حي برونكس في مدينة نيويورك، في 17 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Timothy A. Clary

تلتقط رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، صورة سيلفي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الآداب الإنسانية الفخرية، بينما تحتفل جامعة نيويورك بدورة 2023، لجميع الجامعات في ملعب "يانكي"، في حي برونكس في مدينة نيويورك، في 17 مايو 2023.

© AP Photo / Saad Hariri

تظهر هذه الصورة التي تم نشرها على صفحة "تويتر" الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم 9 أبريل 2018، الحريري (إلى اليسار)، يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اليمين)، في فندق "King George V"، في باريس فرنسا.

تظهر هذه الصورة التي تم نشرها على صفحة &quot;تويتر&quot; الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم 9 أبريل 2018، الحريري (إلى اليسار)، يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اليمين)، في فندق &quot;King George V&quot;، في باريس فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Saad Hariri

تظهر هذه الصورة التي تم نشرها على صفحة "تويتر" الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم 9 أبريل 2018، الحريري (إلى اليسار)، يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اليمين)، في فندق "King George V"، في باريس فرنسا.

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