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https://sputnikarabic.ae/20230621/المغرب-يعيد-فتح-قنصليتين-في-ليبيا-بعد-إغلاق-دام-8-سنوات-1078337345.html
المغرب يعيد فتح قنصليتين في ليبيا بعد إغلاق دام 8 سنوات
المغرب يعيد فتح قنصليتين في ليبيا بعد إغلاق دام 8 سنوات
أعلن المغرب إعادة فتح قنصليتيه في ليبيا، وذلك في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، بعد إغلاق دام 8 سنوات، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:48+0000
2023-06-21T10:48+0000
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن "المغرب قرر تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة، من بينها ليبيا".ولفت البيان إلى أنه سيتم إعادة فتح قنصليتين في ليبيا، في طرابلس وبنغازي، فيما لم يرد تفاصيل في البيان بشأن السفارة.وكان المغرب قد أغلق القنصليتين في ليبيا والسفارة بعد هجوم تعرضت له الأخيرة عام 2015، منذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة في تونس أمور الجالية المغربية في ليبيا.وفي السياق ذاته، ذكر موقع "هيسبريس"، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في ليبيا.وأضافت أن معاناة المغاربة المقيمين في ليبيا قد "شارفت على الانتهاء"، بعدما كان حصولهم على الخدمات القنصلية يتطلب الذهاب إلى تونس، ما يكلف المزيد من المصاريف والوقت.كما أشار الموقع إلى أن "المغرب وليبيا يعكفان من أجل إيجاد صيغة لإلغاء التأشيرة، حتى يكون التنقل سهلا لمواطني البلدين".
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أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

المغرب يعيد فتح قنصليتين في ليبيا بعد إغلاق دام 8 سنوات

10:48 GMT 21.06.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلن المغرب إعادة فتح قنصليتيه في ليبيا، وذلك في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، بعد إغلاق دام 8 سنوات، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن "المغرب قرر تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة، من بينها ليبيا".
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعادة فتح قنصليتين في ليبيا، في طرابلس وبنغازي، فيما لم يرد تفاصيل في البيان بشأن السفارة.
وكان المغرب قد أغلق القنصليتين في ليبيا والسفارة بعد هجوم تعرضت له الأخيرة عام 2015، منذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة في تونس أمور الجالية المغربية في ليبيا.
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وفي السياق ذاته، ذكر موقع "هيسبريس"، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في ليبيا.
وأضافت أن معاناة المغاربة المقيمين في ليبيا قد "شارفت على الانتهاء"، بعدما كان حصولهم على الخدمات القنصلية يتطلب الذهاب إلى تونس، ما يكلف المزيد من المصاريف والوقت.
كما أشار الموقع إلى أن "المغرب وليبيا يعكفان من أجل إيجاد صيغة لإلغاء التأشيرة، حتى يكون التنقل سهلا لمواطني البلدين".
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