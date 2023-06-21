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https://sputnikarabic.ae/20230621/رئيس-هيئة-قناة-السويس-يحسم-الجدل-حول-تأجير-أو-بيع-أصول-القناة-فيديو-1078336130.html
رئيس هيئة قناة السويس يحسم الجدل حول تأجير أو بيع أصول القناة... فيديو
رئيس هيئة قناة السويس يحسم الجدل حول تأجير أو بيع أصول القناة... فيديو
رد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، على "مزاعم طرح هيئة قناة السويس بعض أصولها للتأجير أو للبيع". 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:30+0000
2023-06-21T10:30+0000
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وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إيرادات الهيئة وأعمال تطوير قناة السويس، إنه "من الصعب تأجير أي أصول في قناة السويس، فهذا غير وارد".وأضاف أن "أصول قناة السويس هي ملك للشعب المصري، وأنه من غير الوارد إطلاقا التفكير في التصرف في أي من هذه الأصول، وهذا ما تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا".كان هناك شائعات أخيرا، حول إقرار البرلمان المصري قانونا، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس البرلمان للخروج، لتوضح حقيقة هذا القانون وأهدافه.وقال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، إن "الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون، والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية عن الصحة".يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أعلن أن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/قناة-السويس-تحقق-أكثر-من-17-مليار-جنيه-خلال-9-شهور-1078203342.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, العالم

رئيس هيئة قناة السويس يحسم الجدل حول تأجير أو بيع أصول القناة... فيديو

10:30 GMT 21.06.2023
© AFP 2023ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023
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رد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، على "مزاعم طرح هيئة قناة السويس بعض أصولها للتأجير أو للبيع".
وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إيرادات الهيئة وأعمال تطوير قناة السويس، إنه "من الصعب تأجير أي أصول في قناة السويس، فهذا غير وارد".
وأضاف أن "أصول قناة السويس هي ملك للشعب المصري، وأنه من غير الوارد إطلاقا التفكير في التصرف في أي من هذه الأصول، وهذا ما تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا".
كان هناك شائعات أخيرا، حول إقرار البرلمان المصري قانونا، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس البرلمان للخروج، لتوضح حقيقة هذا القانون وأهدافه.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، إن "الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون، والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية عن الصحة".
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يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أعلن أن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.
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