https://sputnikarabic.ae/20230621/مصر-إيرادات-قناة-السويس-تبلغ-أكثر-من-9-مليار-دولار-لأول-مرة-في-تاريخها-1078335630.html

مصر: إيرادات قناة السويس تبلغ أكثر من 9 مليار دولار لأول مرة في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تبلغ أكثر من 9 مليار دولار لأول مرة في تاريخها

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، مقارنة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمسؤول المصري للكشف عن إيرادات الهيئة وأعمال تطوير قناة السويس، اليوم الأربعاء.وردا على سؤال حول ما إذا كانت هيئة قناة السويس ستطرح بعض أصولها للتأجير أو للبيع، قال ربيع: "من الصعب تأجير أي أصول في قناة السويس. هذا غير وارد".وكانت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس، قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وقال فهمي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنحو 20%.وسجلت القناة أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس/ آذار الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.يذكر أن إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وذلك بزيادة 41.6%.

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