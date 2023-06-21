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https://sputnikarabic.ae/20230621/مصر-إيرادات-قناة-السويس-تبلغ-أكثر-من-9-مليار-دولار-لأول-مرة-في-تاريخها-1078335630.html
مصر: إيرادات قناة السويس تبلغ أكثر من 9 مليار دولار لأول مرة في تاريخها
مصر: إيرادات قناة السويس تبلغ أكثر من 9 مليار دولار لأول مرة في تاريخها
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، مقارنة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:17+0000
2023-06-21T10:17+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمسؤول المصري للكشف عن إيرادات الهيئة وأعمال تطوير قناة السويس، اليوم الأربعاء.وردا على سؤال حول ما إذا كانت هيئة قناة السويس ستطرح بعض أصولها للتأجير أو للبيع، قال ربيع: "من الصعب تأجير أي أصول في قناة السويس. هذا غير وارد".وكانت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس، قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وقال فهمي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنحو 20%.وسجلت القناة أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس/ آذار الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.يذكر أن إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وذلك بزيادة 41.6%.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار

مصر: إيرادات قناة السويس تبلغ أكثر من 9 مليار دولار لأول مرة في تاريخها

10:17 GMT 21.06.2023
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمسؤول المصري للكشف عن إيرادات الهيئة وأعمال تطوير قناة السويس، اليوم الأربعاء.

وقال ربيع للصحفيين: "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هيئة قناة السويس ستطرح بعض أصولها للتأجير أو للبيع، قال ربيع: "من الصعب تأجير أي أصول في قناة السويس. هذا غير وارد".
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وكانت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس، قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال فهمي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنحو 20%.
وسجلت القناة أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس/ آذار الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.
يذكر أن إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وذلك بزيادة 41.6%.
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