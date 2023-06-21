https://sputnikarabic.ae/20230621/مديرية-المخابرات-الرئيسية-في-أوكرانيا-تؤكد-تعرض-مقرها-للهجوم---1078361638.html
مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا تؤكد تعرض مقرها للهجوم
مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا تؤكد تعرض مقرها للهجوم
أكد المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، أن مقر المخابرات الأوكرانية في كييف قد تعرض للهجوم. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T20:32+0000
2023-06-21T20:32+0000
2023-06-21T20:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال يوسوف: "الشيء الرئيسي الذي يجب معرفته، نعم، كانت هناك هجمات... لكن عمل مديرية المخابرات الرئيسية لم يتوقف ولو لمدة ساعة".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 مايو/ أيار، عن هجوم صاروخي مكثف على المطارات الأوكرانية ومواقع القيادة ومواقع الرادار في أوكرانيا.وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية، متوجهة إلى سكان كييف والوافدين إلى المنطقة حيث يوجد مقر مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية في جزيرة ريبالسكي، أنه تم حظر حركة المرور هناك، وفي اليوم التالي، أعلن النائب السابق للبرلمان، إيليا كيفا، تدمير مقر المخابرات.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الأمن-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-للمخابرات-الأوكرانية-تنظيم-هجمات-إرهابية-ضد-قيادة-زابوروجيه-1078242009.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا تؤكد تعرض مقرها للهجوم
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أكد المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، أن مقر المخابرات الأوكرانية في كييف قد تعرض للهجوم.
وقال يوسوف: "الشيء الرئيسي الذي يجب معرفته، نعم، كانت هناك هجمات... لكن عمل مديرية المخابرات الرئيسية لم يتوقف ولو لمدة ساعة".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 مايو/ أيار، عن هجوم صاروخي مكثف على المطارات الأوكرانية ومواقع القيادة ومواقع الرادار في أوكرانيا.
وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية، متوجهة إلى سكان كييف والوافدين إلى المنطقة حيث يوجد مقر مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية في جزيرة ريبالسكي، أنه تم حظر حركة المرور هناك، وفي اليوم التالي، أعلن النائب السابق للبرلمان، إيليا كيفا، تدمير مقر المخابرات.