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وزير اقتصاد المعرفة الجزائري: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يتحدث-مع-ابن-زايد-عن-مشروع-عملاق-في-مصر-فماذا-طلب-الرئيس-الإماراتي-فيديو-1078198114.html
بوتين يتحدث مع ابن زايد عن مشروع عملاق في مصر.. فماذا طلب الرئيس الإماراتي؟.. فيديو
بوتين يتحدث مع ابن زايد عن مشروع عملاق في مصر.. فماذا طلب الرئيس الإماراتي؟.. فيديو
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T18:59+0000
2023-06-16T18:59+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال بوتين للرئيس الإماراتي: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك".ورد الرئيس الإماراتي مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.وقال الرئيس الروسي ردا على هذا المقترح: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي"، ليرد الشيخ محمد بن زايد "فكرة جيدة جدا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في إطار زيارة عمل يجريها ابن زايد إلى روسيا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-1078168207.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

بوتين يتحدث مع ابن زايد عن مشروع عملاق في مصر.. فماذا طلب الرئيس الإماراتي؟.. فيديو

18:59 GMT 16.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.
وقال بوتين للرئيس الإماراتي: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك".
وتابع الرئيس الروسي: "لدينا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".
ورد الرئيس الإماراتي مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.
وقال الرئيس الروسي ردا على هذا المقترح: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي"، ليرد الشيخ محمد بن زايد "فكرة جيدة جدا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور وتعود بالنفع على البلدين
09:19 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في إطار زيارة عمل يجريها ابن زايد إلى روسيا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
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