https://sputnikarabic.ae/20230622/إثيوبيا-نستعد-للملء-الرابع-لـسد-النهضة-1078402291.html
إثيوبيا: نستعد للملء الرابع لـ"سد النهضة"
إثيوبيا: نستعد للملء الرابع لـ"سد النهضة"
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الخميس، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:44+0000
2023-06-22T18:44+0000
2023-06-22T18:44+0000
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وقال خلال "المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى حول الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في أفريقيا"، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع "Africa News"وأضاف أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".كما شدد وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته، أنوأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
https://sputnikarabic.ae/20230607/السيسي-يدعو-إثيوبيا-إلى-التوقيع-على-اتفاق-ملزم-للجميع-يستند-للقانون-الدولي-بشأن-سد-النهضة-1077854824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, العالم
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, العالم
إثيوبيا: نستعد للملء الرابع لـ"سد النهضة"
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أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الخميس، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.
وقال خلال "المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى حول الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في أفريقيا"، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع
"Africa News"
وأضاف أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".
كما شدد وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته، أن
"سد النهضة هو مبادرة نموذجية تدافع عن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر النيل"، داعيا في هذا السياق الدول المشاطئة إلى الاستخدام العادل والمعقول للنيل.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا
، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.