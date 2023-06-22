عربي
https://sputnikarabic.ae/20230622/إثيوبيا-نستعد-للملء-الرابع-لـسد-النهضة-1078402291.html
إثيوبيا: نستعد للملء الرابع لـ"سد النهضة"
إثيوبيا: نستعد للملء الرابع لـ"سد النهضة"
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الخميس، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:44+0000
2023-06-22T18:44+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
أخبار إثيوبيا
مصر
أخبار السودان اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075471958_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_14969282fc7353c6213d7868717d6bb9.jpg
وقال خلال "المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى حول الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في أفريقيا"، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع "Africa News"وأضاف أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".كما شدد وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته، أنوأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
https://sputnikarabic.ae/20230607/السيسي-يدعو-إثيوبيا-إلى-التوقيع-على-اتفاق-ملزم-للجميع-يستند-للقانون-الدولي-بشأن-سد-النهضة-1077854824.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075471958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f14b8169bd5bc98065c14785ce6cfe05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, العالم
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, العالم

إثيوبيا: نستعد للملء الرابع لـ"سد النهضة"

18:44 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا أمام سد النهضة
علم إثيوبيا أمام سد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
علم إثيوبيا أمام سد النهضة
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الخميس، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.
وقال خلال "المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى حول الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في أفريقيا"، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع "Africa News"
وأضاف أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".
كما شدد وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته، أن
"سد النهضة هو مبادرة نموذجية تدافع عن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر النيل"، داعيا في هذا السياق الدول المشاطئة إلى الاستخدام العادل والمعقول للنيل.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
السيسي يدعو إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي بشأن "سد النهضة"
7 يونيو, 14:13 GMT
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:56 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала