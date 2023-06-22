https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلام-السعودية-تبلغ-مصر-واليونان-بانسحابها-من-ملف-استضافة-كأس-العالم-2030-1078403819.html
إعلام: السعودية تبلغ مصر واليونان بانسحابها من ملف استضافة كأس العالم 2030
إعلام: السعودية تبلغ مصر واليونان بانسحابها من ملف استضافة كأس العالم 2030
أفادت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية قررت الانسحاب من المنافسة على تنظيم كأس العالم 2030. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T20:21+0000
2023-06-22T20:21+0000
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وذكرت صحيفة "ماركا"، أن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان تواصل مع مسؤولي مصر واليونان لإبلاغهم بقرار بلاده.يأتي ذلك في ظل وجود اتفاق مسبق بين الثلاثة دول على الترشح في ملف مشترك لاستضافة المونديال.وأوضحت الصحيفة أن قرار السعودية جاء لتيقنهم من أن الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال هو الأفضل والمرشح للفوز بحق تنظيم المونديال.كما أشارت إلى أنه بعد دراسة تفصيلية تيقنت السعودية أنه من المستحيل التغلب على الملف الإسباني المغربي والبرتغالي.وحتى الآن لم يتأكد سوى وجود ملف آخر مشترك بين الأرجنتين وباراجواي وأروجواي وتشيلي.يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، ستكون أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا، وهو ما سيتكرر في 2030.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إنفانتينو-يعلق-على-إمكانية-استضافة-مصر-والسعودية-واليونان-بطولة-كأس-العالم-2030-1071395266.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, اليونان, الأخبار, منوعات
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, اليونان, الأخبار, منوعات
إعلام: السعودية تبلغ مصر واليونان بانسحابها من ملف استضافة كأس العالم 2030
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية قررت الانسحاب من المنافسة على تنظيم كأس العالم 2030.
وذكرت
صحيفة "ماركا"، أن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان تواصل مع مسؤولي مصر واليونان لإبلاغهم بقرار بلاده.
يأتي ذلك في ظل وجود اتفاق مسبق بين الثلاثة دول
على الترشح في ملف مشترك لاستضافة المونديال.
وأوضحت الصحيفة أن قرار السعودية جاء لتيقنهم من أن الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال هو الأفضل والمرشح للفوز بحق تنظيم المونديال.
20 ديسمبر 2022, 11:37 GMT
كما أشارت إلى أنه بعد دراسة تفصيلية تيقنت السعودية أنه من المستحيل التغلب على الملف الإسباني المغربي والبرتغالي.
وحتى الآن لم يتأكد سوى وجود ملف آخر مشترك بين الأرجنتين وباراجواي وأروجواي وتشيلي.
يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم
، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، ستكون أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا، وهو ما سيتكرر في 2030.