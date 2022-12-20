عربي
https://sputnikarabic.ae/20221220/إنفانتينو-يعلق-على-إمكانية-استضافة-مصر-والسعودية-واليونان-بطولة-كأس-العالم-2030-1071395266.html
إنفانتينو يعلق على إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان بطولة كأس العالم 2030
إنفانتينو يعلق على إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان بطولة كأس العالم 2030
علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إمكانية استضافة السعودية ومصر بالشراكة مع اليونان بطولة كأس العالم 2030. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:37+0000
2022-12-20T11:37+0000
منوعات
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101764/30/1017643037_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_acd5d9a8c5dd358cf5d7e028f22a1189.jpg
وقال إنفانتينو، في تصريحات تلفزيونية، "لقد زرت الدول الثلاث بالفعل وهي بلاد رائعة بالطبع"، مؤكدا أن "القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس فيفا عام 2024".وأشار: "بصفتي رئيسا للفيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحون كثُر، فكلما زاد المرشحون كلما زاد التحدي وسينعكس هذا على كرة القدم"، متمنيا أن "يقدم الجميع أفضل ما لديه ليعود بالنفع على كرة القدم".وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قال إن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم بكرة القدم 2030 جنبا إلى جنب مع مصر واليونان.وذكر الخطيب في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": "ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا. بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم بحلول ذلك الوقت أن المملكة سيكون لديها أحدث الملاعب ومناطق المشجعين".وذكرت صحيفة "تايمز" اللندنية في سبتمبر/ أيلول أن المملكة من المحتمل أن تقدم عرضا مشتركا مع مصر واليونان وفقا لمصدر لم تسمه. وذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، في أغسطس/ آب، أن القاهرة والرياض قد ناقشتا إمكانية التنظيم المشترك للمونديال.ولاحقا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030. وقال إن بلاده ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما لمثل هذه البطولة، نظرا لامتلاكها بنية تحتية مؤهلة.
مصر
السعودية
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101764/30/1017643037_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_32884629f1d42aeaff08a195005586ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اليونان
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اليونان

إنفانتينو يعلق على إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان بطولة كأس العالم 2030

11:37 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورجياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إمكانية استضافة السعودية ومصر بالشراكة مع اليونان بطولة كأس العالم 2030.
وقال إنفانتينو، في تصريحات تلفزيونية، "لقد زرت الدول الثلاث بالفعل وهي بلاد رائعة بالطبع"، مؤكدا أن "القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس فيفا عام 2024".
وأشار: "بصفتي رئيسا للفيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحون كثُر، فكلما زاد المرشحون كلما زاد التحدي وسينعكس هذا على كرة القدم"، متمنيا أن "يقدم الجميع أفضل ما لديه ليعود بالنفع على كرة القدم".
وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قال إن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم بكرة القدم 2030 جنبا إلى جنب مع مصر واليونان.
وذكر الخطيب في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": "ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا. بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم بحلول ذلك الوقت أن المملكة سيكون لديها أحدث الملاعب ومناطق المشجعين".
وذكرت صحيفة "تايمز" اللندنية في سبتمبر/ أيلول أن المملكة من المحتمل أن تقدم عرضا مشتركا مع مصر واليونان وفقا لمصدر لم تسمه. وذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، في أغسطس/ آب، أن القاهرة والرياض قد ناقشتا إمكانية التنظيم المشترك للمونديال.
ولاحقا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030. وقال إن بلاده ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما لمثل هذه البطولة، نظرا لامتلاكها بنية تحتية مؤهلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала