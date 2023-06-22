https://sputnikarabic.ae/20230622/الآثار-السورية-لـ-سبوتنيك-اكتشاف-مشهد-جديد-ونادر-من-فسيفسائية-سقوط-طروادة-1078375087.html

الآثار السورية لـ "سبوتنيك": اكتشاف مشهد جديد ونادر من فسيفسائية "سقوط طروادة"

الآثار السورية لـ "سبوتنيك": اكتشاف مشهد جديد ونادر من فسيفسائية "سقوط طروادة"

كشفت مصادر في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا عن نجاح فرق التنقيب في العثور على اللوحة الثالثة من الفسيفسائية تعود إلى حضارة مملكة (أريتوزا)، والتي... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T09:12+0000

2023-06-22T09:12+0000

2023-06-22T09:12+0000

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وقال الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": تم العثور على مشهد جديد من لوحة فسيفسائية أثرية نادرة من نوعها في مدينة "الرستن" في ريف حمص الشمالي.وأوضح سعد أن اللوحة المكتشفة يبلغ قياسها (30 مترا × 10 أمتار) وتعود للعصر الروماني، وتحمل صوراً لشخصيات تاريخية مثل "آخيل" و"هيرقليس" و"ملكة الأمازونيات"، وتمثل ملحمة "الإلياذة" الشهيرة.وبيّن سعد أن (المشهد/ اللوحة) الجديدة التي سيتم الإعلان رسميا عن اكتشافها خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم غد في مدينة حمص، هي تجسيد لآلهة الرياح، إضافة إلى فصول العام ورسومات أخرى متجهة مع عقارب الساعة سيتم العمل على دراسة دلالاتها.ولفت مدير التنقيب إلى أن لوحات المواقع الثمانية سيتم العمل على استخراجها والكشف عنها، منوهاً بأنه في الموقع الذي يتم العمل فيه حاليا، تم تحديد المشاهد الثلاثة للوحة، وتعد الأندر إذ لا مثيل لها في العالم، كما لها أهمية كبرى وهي وجود هذه اللوحة في مدينة تتوسط سوريا لتصبح في المستقبل منطقة جذب للسياح.وبحسب مدير التنقيب والدراسات الأثرية، فإن المشهد الثالث للوحة كان قد تأثر بالأنفاق التي حفرها الإرهابيون في الموقع قبل تحرير المنطقة على أيدي الجيش السوري بمساندة سلاح الجو الروسي الحليف، لافتاً أن الفريق المختص قام بعمليات الترميم للوحة وبذلك لن يؤثر على المشهد البصري لها.وفي عام 2018، عثرت دائرة آثار حمص بالتعاون مع الجهات المختصة، على لوحة فسيفسائية تعود إلى الفترة الكلاسيكية في العهد الروماني داخل أحد أحياء مدينة الرستن شمال مدينة حمص، ليتم على إثرها تحقيق اكتشافات متتالية في المنطقة.و‎تعد "الإلياذة" أحد أعظم الملاحم التي كتبها الشاعر الإغريقي "هوميروس" في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد، وتمثل الرؤية الملحمية الشعرية لحصار طروادة والحرب التي نشبت بين اليونانيين والطرواديين لمدة عشر سنوات.

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