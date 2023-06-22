https://sputnikarabic.ae/20230622/الآثار-السورية-لـ-سبوتنيك-اكتشاف-مشهد-جديد-ونادر-من-فسيفسائية-سقوط-طروادة-1078375087.html
الآثار السورية لـ "سبوتنيك": اكتشاف مشهد جديد ونادر من فسيفسائية "سقوط طروادة"
الآثار السورية لـ "سبوتنيك": اكتشاف مشهد جديد ونادر من فسيفسائية "سقوط طروادة"
كشفت مصادر في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا عن نجاح فرق التنقيب في العثور على اللوحة الثالثة من الفسيفسائية تعود إلى حضارة مملكة (أريتوزا)، والتي... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:12+0000
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وقال الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": تم العثور على مشهد جديد من لوحة فسيفسائية أثرية نادرة من نوعها في مدينة "الرستن" في ريف حمص الشمالي.وأوضح سعد أن اللوحة المكتشفة يبلغ قياسها (30 مترا × 10 أمتار) وتعود للعصر الروماني، وتحمل صوراً لشخصيات تاريخية مثل "آخيل" و"هيرقليس" و"ملكة الأمازونيات"، وتمثل ملحمة "الإلياذة" الشهيرة.وبيّن سعد أن (المشهد/ اللوحة) الجديدة التي سيتم الإعلان رسميا عن اكتشافها خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم غد في مدينة حمص، هي تجسيد لآلهة الرياح، إضافة إلى فصول العام ورسومات أخرى متجهة مع عقارب الساعة سيتم العمل على دراسة دلالاتها.ولفت مدير التنقيب إلى أن لوحات المواقع الثمانية سيتم العمل على استخراجها والكشف عنها، منوهاً بأنه في الموقع الذي يتم العمل فيه حاليا، تم تحديد المشاهد الثلاثة للوحة، وتعد الأندر إذ لا مثيل لها في العالم، كما لها أهمية كبرى وهي وجود هذه اللوحة في مدينة تتوسط سوريا لتصبح في المستقبل منطقة جذب للسياح.وبحسب مدير التنقيب والدراسات الأثرية، فإن المشهد الثالث للوحة كان قد تأثر بالأنفاق التي حفرها الإرهابيون في الموقع قبل تحرير المنطقة على أيدي الجيش السوري بمساندة سلاح الجو الروسي الحليف، لافتاً أن الفريق المختص قام بعمليات الترميم للوحة وبذلك لن يؤثر على المشهد البصري لها.وفي عام 2018، عثرت دائرة آثار حمص بالتعاون مع الجهات المختصة، على لوحة فسيفسائية تعود إلى الفترة الكلاسيكية في العهد الروماني داخل أحد أحياء مدينة الرستن شمال مدينة حمص، ليتم على إثرها تحقيق اكتشافات متتالية في المنطقة.وتعد "الإلياذة" أحد أعظم الملاحم التي كتبها الشاعر الإغريقي "هوميروس" في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد، وتمثل الرؤية الملحمية الشعرية لحصار طروادة والحرب التي نشبت بين اليونانيين والطرواديين لمدة عشر سنوات.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, ثقافة
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, ثقافة
الآثار السورية لـ "سبوتنيك": اكتشاف مشهد جديد ونادر من فسيفسائية "سقوط طروادة"
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كشفت مصادر في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا عن نجاح فرق التنقيب في العثور على اللوحة الثالثة من الفسيفسائية تعود إلى حضارة مملكة (أريتوزا)، والتي يتوقع أنها تجسد معركة سقوط طروادة على أيدي ملوك اليونان.
وقال الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": تم العثور على مشهد جديد من لوحة فسيفسائية أثرية نادرة
من نوعها في مدينة "الرستن" في ريف حمص الشمالي.
وأضاف الدكتور سعد: "بعد اكتشاف المشهدين الأولين خلال العام الماضي، تم اليوم اكتشاف المشهد الثالث للوحة الفسيفساء التي يتوقع أن تجسد معركة ملوك اليونان ضد طروادة".
وأوضح سعد أن اللوحة المكتشفة يبلغ قياسها (30 مترا × 10 أمتار) وتعود للعصر الروماني، وتحمل صوراً لشخصيات تاريخية مثل "آخيل" و"هيرقليس" و"ملكة الأمازونيات"، وتمثل ملحمة "الإلياذة" الشهيرة.
وكشف مدير التنقيب في الآثار السورية أن اللوحة تضم أيضا أسماء ملوك اليونان كافة الذين اتحدوا ضد مملكة "طروادة"، كما تضم أسماء الملكات الأمازونيات وبعض الشخصيات التي ذكرتها النصوص الأثرية، إلى جانب شخصيات أخرى لا يوجد لها ذكر في تلك النصوص.
وبيّن سعد أن (المشهد/ اللوحة) الجديدة التي سيتم الإعلان رسميا عن اكتشافها خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم غد في مدينة حمص، هي تجسيد لآلهة الرياح، إضافة إلى فصول العام ورسومات أخرى متجهة مع عقارب الساعة سيتم العمل على دراسة دلالاتها.
وتابع سعد: "منذ 4 سنوات، تم اكتشاف اللوحة الأولى داخل منزل، وبدا أنها امتداد للمنزل الملاصق، وحين تم الكشف عن اللوحة، تم اكتشاف أخرى أهم وأكثر ندرة، ليتم بعد ذلك، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تحديد تسعة مواقع أثرية تنطوي على لوحات ومشاهد متتالية يتوقع أنها تشرح ملحمة "الإلياذة" على شكل روائي تصويري".
ولفت مدير التنقيب إلى أن لوحات المواقع الثمانية سيتم العمل على استخراجها والكشف عنها، منوهاً بأنه في الموقع الذي يتم العمل فيه حاليا، تم تحديد المشاهد الثلاثة للوحة، وتعد الأندر إذ لا مثيل لها في العالم، كما لها أهمية كبرى وهي وجود هذه اللوحة في مدينة تتوسط سوريا لتصبح في المستقبل منطقة جذب للسياح.
واستطرد سعد بأن "مدينة الرستن شكلت مملكة (أريتوزا) حضارة مهمة في العصر الروماني، وذكرت في النصوص القديمة بالقرن الرابع الميلادي، ومن المتوقع أن يتم تحقيق اكتشافات مهمة ونادرة على مستوى العالم في المنطقة، وخاصة أنها كانت على الخط التجاري (طريق الحرير)، بين حماة وحمص ومنطقة الساحل وسط سوريا، لذلك هناك متابعة للدراسات في المنطقة من خلال فريق مختص تابع لمديرية الآثار والمتاحف".
وبحسب مدير التنقيب والدراسات الأثرية، فإن المشهد الثالث للوحة كان قد تأثر بالأنفاق التي حفرها الإرهابيون في الموقع قبل تحرير المنطقة على أيدي الجيش السوري بمساندة سلاح الجو الروسي الحليف، لافتاً أن الفريق المختص قام بعمليات الترميم للوحة وبذلك لن يؤثر على المشهد البصري لها.
وتضم مدينة الرستن عديدًا من المواقع الأثرية القديمة التي تعود إلى العصر الروماني، ولا سيما القلعة التي تعرضت لأعمال تخريب ونهب وتنقيب غير مشروع عن الآثار من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية.
وفي عام 2018، عثرت دائرة آثار حمص بالتعاون مع الجهات المختصة، على لوحة فسيفسائية تعود إلى الفترة الكلاسيكية في العهد الروماني داخل أحد أحياء مدينة الرستن شمال مدينة حمص، ليتم على إثرها تحقيق اكتشافات متتالية في المنطقة.
وتحاكي اللوحة ملحمة شعرية لقصة حرب طروادة، وتعتبر مع الأوديسا، أهم ملحمة شعرية إغريقية للشاعر الأعمى هوميروس أو أنه شخص واحد الذي كتب الملحمة وتاريخ الملحمة يعود إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. وهي عبارة عن نص شعري. ويقال إنه كتبها مع ملحمته الأوديسا. وقد جمعت أشعارها عام 700 ق.م. بعد مئة عام من وفاته. وتروي قصة حصار مدينة طروادة.
وتعد "الإلياذة" أحد أعظم الملاحم التي كتبها الشاعر الإغريقي "هوميروس" في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد، وتمثل الرؤية الملحمية الشعرية لحصار طروادة والحرب التي نشبت بين اليونانيين والطرواديين لمدة عشر سنوات.