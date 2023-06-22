https://sputnikarabic.ae/20230622/الجيش-الإسرائيلي-يتوعد-حزب-الله-سنزيل-الخيام-بالقوة-إذا-فشل-الحوار-في-نهاية-الأمر-1078387942.html

الجيش الإسرائيلي يتوعد "حزب الله": سنزيل الخيام بالقوة إذا فشل الحوار في نهاية الأمر

الجيش الإسرائيلي يتوعد "حزب الله": سنزيل الخيام بالقوة إذا فشل الحوار في نهاية الأمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبلاغ قوات حفظ السلام في جنوب لبنان بشأن خيمتي "حزب الله"، مهددا بإزالتهما بنفسه في حال أصر الحزب على بقائهما. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T12:58+0000

2023-06-22T12:58+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن "الجيش الإسرائيلي سيحاول أولا الاستفادة من تدخل قوات الأمم المتحدة لتسوية الأمر بجهودها"، محذرا: "إذا لم ينجح الحوار فسنزيل الخيام وسيزول التهديد".وكانت إسرائيل قد وجّهت شكوى إلى الأمم المتحدة، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله اللبناني أقامهما داخل الأراضي الإسرائيلية".وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "إسرائيل أشارت في رسالتها إلى الموقعين اللذين أقامهما "حزب الله" اللبناني في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من الجولان السوري المحتل، ربطًا بقرار ضم الجولان المحتل إلى إسرائيل".وبحسب الرسالة، فإنه "ما لم يخل "حزب الله" الموقعين، فإن الجيش الإسرائيلي سيبادر بنفسه إلى إخلائهما بالقوة، وذلك بعد أسبوعين من وساطات قامت بها عواصم أوروبية على تواصل مع حزب الله في لبنان".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حضر مناقشات داخل الكنيست حول التهديدات التي يمثلها "حزب الله" على حدود إسرائيل الشمالية.وشارك نتنياهو في المناقشات داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حسبما ذكر موقع "إي - 24" الإسرائيلي.وقال الموقع إن النقاشات تحدثت عن قيام عناصر تابعة لـ"حزب الله" بالتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية (في إشارة إلى الأراضي اللبنانية المحتلة) عبر مزارع شبعا، وأقامت موقعا عسكريا فيها".ولفت الموقع إلى أن بعض أعضاء الكنيست هم الذين أثاروا هذا الأمر، يوم أمس الثلاثاء، معتبرين أنها واقعة غير عادية وخطيرة تحدث على حدود البلاد الشمالية.ولفت التقرير إلى أن عناصر "حزب الله" أقامت موقعا تابعا لها في مواجهة موقع جنود إسرائيليين، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التعامل مع هذا الأمر.وقبل أيام، وجّه "حزب الله" تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة، بينما قال موقع عبري بعدها، إن "لواء النخبة الإسرائيلي "غولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات على سيناريو مواجهة "حزب الله"عند توغله داخل الأراضي الإسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20230622/إسرائيل-أي-خطأ-من-حزب-الله-سيتلقى-حسن-نصر-الله-ضربة-لن-تقارن-بحرب-لبنان-الثانية-1078381881.html

https://sputnikarabic.ae/20230622/إسرائيل-تهدد-باستخدام-القوة-العسكرية-ضد-حزب-الله-لإخلاء-موقعين-أقامهما-داخل-مزارع-شبعا-المحتلة-1078371917.html

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