https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهورعلى-ضريح-الجندي-المجهول-فيديو---1078381332.html
بوتين يضع إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول... فيديو
بوتين يضع إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول... فيديو
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:04+0000
2023-06-22T11:04+0000
2023-06-22T11:04+0000
مجتمع
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روسيا
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ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الروسي بوضع إكليل من الزهور الحمراء على ضريح الجندي المجهول "الشعلة الخالدة" أثناء عزف موسيقى الحداد، وذلك إحياء لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) بين عامي 1941 و1945."الشعلة الخالدة" على ضريح الجندي المجهول لم تنطفئ منذ عام 1967يذكر أن ضريح الجندي المجهول الواقع بجانب سور الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، افتتح في عام 1966، في الذكرى الـ25 للنصر على القوات النازية على أبواب موسكو.ويشتعل اللهب من مركز نجمة خماسية برونزية ليضيء الراية والخوذة، وقام متخصصون روس بجعل لون احتراقه يأخذ اللون الأحمر حصرا، بعد خضوع الغاز لعملية معالجة خاصة مع الأخذ بالاعتبار المعايير البيئية، ليذكّر لون اللهب الأحمر بملايين الأشخاص الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة والسلام بعد انتصار روسيا على النازية بعد الحرب الوطنية العظمى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ثقافة, روسيا
نادي الفيديو, ثقافة, روسيا
بوتين يضع إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول... فيديو
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وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو.
ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الروسي بوضع إكليل من الزهور الحمراء على ضريح الجندي المجهول "الشعلة الخالدة" أثناء عزف موسيقى الحداد، وذلك إحياء لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) بين عامي 1941 و1945.
"الشعلة الخالدة" على ضريح الجندي المجهول لم تنطفئ منذ عام 1967
يذكر أن ضريح الجندي المجهول الواقع بجانب سور الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، افتتح في عام 1966، في الذكرى الـ25 للنصر على القوات النازية على أبواب موسكو.
وأضرمت نار الشعلة الخالدة في عام 1967، بلهب حُمل من لينينغراد، في مشعل صمم في معهد الغاز في موسكو، حيث يتألق هذا اللهب منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.
ويشتعل اللهب من مركز نجمة خماسية برونزية ليضيء الراية والخوذة، وقام متخصصون روس بجعل لون احتراقه يأخذ اللون الأحمر حصرا، بعد خضوع الغاز لعملية معالجة خاصة مع الأخذ بالاعتبار المعايير البيئية، ليذكّر لون اللهب الأحمر بملايين الأشخاص الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة والسلام بعد انتصار روسيا على النازية بعد الحرب الوطنية العظمى.