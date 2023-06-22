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https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهورعلى-ضريح-الجندي-المجهول-فيديو---1078381332.html
بوتين يضع إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول... فيديو
بوتين يضع إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول... فيديو
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:04+0000
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روسيا
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ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الروسي بوضع إكليل من الزهور الحمراء على ضريح الجندي المجهول "الشعلة الخالدة" أثناء عزف موسيقى الحداد، وذلك إحياء لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) بين عامي 1941 و1945."الشعلة الخالدة" على ضريح الجندي المجهول لم تنطفئ منذ عام 1967يذكر أن ضريح الجندي المجهول الواقع بجانب سور الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، افتتح في عام 1966، في الذكرى الـ25 للنصر على القوات النازية على أبواب موسكو.ويشتعل اللهب من مركز نجمة خماسية برونزية ليضيء الراية والخوذة، وقام متخصصون روس بجعل لون احتراقه يأخذ اللون الأحمر حصرا، بعد خضوع الغاز لعملية معالجة خاصة مع الأخذ بالاعتبار المعايير البيئية، ليذكّر لون اللهب الأحمر بملايين الأشخاص الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة والسلام بعد انتصار روسيا على النازية بعد الحرب الوطنية العظمى.
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نادي الفيديو, ثقافة, روسيا
نادي الفيديو, ثقافة, روسيا

بوتين يضع إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول... فيديو

11:04 GMT 22.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
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وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إكليلا من الزهورعلى ضريح الجندي المجهول في العاصمة موسكو.
ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الروسي بوضع إكليل من الزهور الحمراء على ضريح الجندي المجهول "الشعلة الخالدة" أثناء عزف موسيقى الحداد، وذلك إحياء لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) بين عامي 1941 و1945.

"الشعلة الخالدة" على ضريح الجندي المجهول لم تنطفئ منذ عام 1967

يذكر أن ضريح الجندي المجهول الواقع بجانب سور الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، افتتح في عام 1966، في الذكرى الـ25 للنصر على القوات النازية على أبواب موسكو.

وأضرمت نار الشعلة الخالدة في عام 1967، بلهب حُمل من لينينغراد، في مشعل صمم في معهد الغاز في موسكو، حيث يتألق هذا اللهب منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

ويشتعل اللهب من مركز نجمة خماسية برونزية ليضيء الراية والخوذة، وقام متخصصون روس بجعل لون احتراقه يأخذ اللون الأحمر حصرا، بعد خضوع الغاز لعملية معالجة خاصة مع الأخذ بالاعتبار المعايير البيئية، ليذكّر لون اللهب الأحمر بملايين الأشخاص الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة والسلام بعد انتصار روسيا على النازية بعد الحرب الوطنية العظمى.
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