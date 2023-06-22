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https://sputnikarabic.ae/20230622/روسيا-ترحب-بطلب-مصر-وبنغلاديش-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1078365344.html
روسيا ترحب بطلب مصر وبنغلاديش الانضمام إلى مجموعة بريكس
روسيا ترحب بطلب مصر وبنغلاديش الانضمام إلى مجموعة بريكس
رحبت وزارة الخارجية الروسية بتقديم مصر وبنغلاديش طلبات الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأكدت أن مسألة توسيع المنظمة ستناقش في القمة المقبلة هذا العام. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T04:13+0000
2023-06-22T04:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مصر
بنغلادش
مجموعة بريكس
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موسكو- سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنها ترحب بالاهتمام الذي أبدته بنغلاديش ومصر ودول أخرى في بناء التعاون مع مجموعة "بريكس".وأضافت الخارجية الروسية أن مسؤولي وزارتي الخارجية في مصر وبنغلاديش قد تمت دعوتهما لحضور اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بصفتهما "أصدقاء بريكس" في الثاني من يونيو 2023 في مدينة كيب تاون. وأشارت إلى أن كلا البلدين يساهمان في بنك التنمية الجديد.وأعربت روسيا عن ثقتها في أن المجموعة ستستفيد من تعزيز التفاعل مع الدول النامية التي أعرب العديد منها بوضوح عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230617/ما-الذي-يحققه-انضمام-الرباعي-العربي-لـبريكس-1078221203.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, بنغلادش, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, بنغلادش, مجموعة بريكس

روسيا ترحب بطلب مصر وبنغلاديش الانضمام إلى مجموعة بريكس

04:13 GMT 22.06.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /  / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 4 سبتمبر/ أيلول 2017
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /
/
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رحبت وزارة الخارجية الروسية بتقديم مصر وبنغلاديش طلبات الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأكدت أن مسألة توسيع المنظمة ستناقش في القمة المقبلة هذا العام.
موسكو- سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأنها ترحب بالاهتمام الذي أبدته بنغلاديش ومصر ودول أخرى في بناء التعاون مع مجموعة "بريكس".
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وأضافت الخارجية الروسية أن مسؤولي وزارتي الخارجية في مصر وبنغلاديش قد تمت دعوتهما لحضور اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بصفتهما "أصدقاء بريكس" في الثاني من يونيو 2023 في مدينة كيب تاون. وأشارت إلى أن كلا البلدين يساهمان في بنك التنمية الجديد.
وأعربت روسيا عن ثقتها في أن المجموعة ستستفيد من تعزيز التفاعل مع الدول النامية التي أعرب العديد منها بوضوح عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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