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روسيا تطور معدات لحماية الطائرات دون طيار من التشويش في القطب الشمالي
روسيا تطور معدات لحماية الطائرات دون طيار من التشويش في القطب الشمالي
طورت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، معدات لحماية الطائرات دون طيار من التشويش، وهي جزء من منظومة الأجهزة والبرامج لمراقبة حالة الجليد في مياه طريق بحر... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T14:32+0000
2023-06-22T14:32+0000
روسيا
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وقال المكتب الصحفي للمؤسسة في بيان اليوم الخميس: "عرضت شركة "روس إلكترونيكا" القابضة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية لأول مرة في المعرض البحري العسكري الدولي معدات مقاومة للتشويش لغرض التحكم في المعدات الروبوتية، ولا سيما الطائرات دون طيار".وأشارت "روستيخ" إلى أن النظام يتكون من مودم لاسلكي ومضخم وهوائي مثبتة على الطائرة دون طيار، وأن جميع الأجهزة صغيرة الحجم، على سبيل المثال، أبعاد المودم هي 130 × 75 × 30 ملم فقط.وولفتت الشركة إلى أنه يمكن للجهاز العمل في نطاق تردد واسع، من 500 ميغاهرتز إلى 3500 ميغاهرتز، كما أنه يتحمل مناخ القطب الشمالي القاسي.وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو: "استقرار عمل المعدات في هذه المنطقة يجب أن يكون في حده الأقصى، أحد الحلول التي قدمتها "روس إلكترونيكا" هذه الأيام في المعرض البحري العسكري سيساعد على حماية الطائرات دون طيار من التشويش، ولهذا الغرض يتم استخدام تقنية الضبط العشوائي الزائف لتردد عملي".وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة "إنتيلتيخ"، ميخائيل فينوكور: "تم تصميم المعدات ليس فقط للاستخدام كجزء من المجمعات الروبوتية والطائرات دون طيار، بل يمكن استخدامها أيضًا في الاتصالات السلكية واللاسلكية والملاحة وسبر الأرض عن بعد.وأضاف: "في الوقت الحالي، يتم اختبار الحل ضمن جزء من منصة "ايروموبيلني لوتسمان" الإلكترونية الفيزيائية المخصصة لمراقبة منطقة المياه في طريق بحر الشمال، وشركتنا جاهزة لبدء الإنتاج المتسلسل للمعدات".
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روسيا تطور معدات لحماية الطائرات دون طيار من التشويش في القطب الشمالي

14:32 GMT 22.06.2023
CC BY 4.0 / Alexey Ereshko / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند.
لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
CC BY 4.0 / Alexey Ereshko / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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طورت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، معدات لحماية الطائرات دون طيار من التشويش، وهي جزء من منظومة الأجهزة والبرامج لمراقبة حالة الجليد في مياه طريق بحر الشمال.
وقال المكتب الصحفي للمؤسسة في بيان اليوم الخميس: "عرضت شركة "روس إلكترونيكا" القابضة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية لأول مرة في المعرض البحري العسكري الدولي معدات مقاومة للتشويش لغرض التحكم في المعدات الروبوتية، ولا سيما الطائرات دون طيار".

وأضاف البيان أن هذا الحل يضمن القدرة على الاندماج في الشبكات اللاسلكية ذاتية التنظيم التي تشكل مساحة معلومات مستقلة، ويتيح ذلك نقل البيانات في الوقت الفعلي دون الإنترنت والربط بالشبكات الخلوية على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، وتعد المعدات جزءًا من مجمع البرامج والأجهزة لمراقبة حالة الجليد في مياه طريق بحر الشمال.

وأشارت "روستيخ" إلى أن النظام يتكون من مودم لاسلكي ومضخم وهوائي مثبتة على الطائرة دون طيار، وأن جميع الأجهزة صغيرة الحجم، على سبيل المثال، أبعاد المودم هي 130 × 75 × 30 ملم فقط.
وولفتت الشركة إلى أنه يمكن للجهاز العمل في نطاق تردد واسع، من 500 ميغاهرتز إلى 3500 ميغاهرتز، كما أنه يتحمل مناخ القطب الشمالي القاسي.
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وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو: "استقرار عمل المعدات في هذه المنطقة يجب أن يكون في حده الأقصى، أحد الحلول التي قدمتها "روس إلكترونيكا" هذه الأيام في المعرض البحري العسكري سيساعد على حماية الطائرات دون طيار من التشويش، ولهذا الغرض يتم استخدام تقنية الضبط العشوائي الزائف لتردد عملي".

وتابع: "تسمح هذه الطريقة باستخدام تردد واحد أو ترددات مختلفة للتحكم ونقل البيانات، وبفضل هذا يظل التحكم في الطائرة دون طيار مستقرًا، حتى إذا كان هناك تشويش أو فشل في أحد ترددات العمل ".

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة "إنتيلتيخ"، ميخائيل فينوكور: "تم تصميم المعدات ليس فقط للاستخدام كجزء من المجمعات الروبوتية والطائرات دون طيار، بل يمكن استخدامها أيضًا في الاتصالات السلكية واللاسلكية والملاحة وسبر الأرض عن بعد.
وأضاف: "في الوقت الحالي، يتم اختبار الحل ضمن جزء من منصة "ايروموبيلني لوتسمان" الإلكترونية الفيزيائية المخصصة لمراقبة منطقة المياه في طريق بحر الشمال، وشركتنا جاهزة لبدء الإنتاج المتسلسل للمعدات".
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