https://sputnikarabic.ae/20230622/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لمعالجة-الوقود-النووي-المستهلك--1078384073.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لمعالجة الوقود النووي المستهلك
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لمعالجة الوقود النووي المستهلك
اقترح المتخصصون في معهد فيرنادسكي للكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، نهجًا جديدًا ومتكاملًا لإدارة الوقود النووي... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:18+0000
2023-06-22T12:18+0000
2023-06-22T12:18+0000
مجتمع
روسيا
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وأفادت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية لوكالة "سيوتنيك"، بأن قضايا إعادة معالجة الوقود المستنفد في المفاعلات النووية، أصبحت ذات أهمية خاصة بتطوير تكنولوجيات دورة الوقود النووي المغلقة في روسيا.وأشار العلماء إلى أنه سيكون من الممكن أيضًا تقليل الكمية والأخطار البيولوجية للنفايات المشعة المتبقية بعد معالجة الوقود النووي المستهلك، ومن المخطط أن يتم "حرق" المواد الأكثر خطورة، والتي تسمى الأكتينيدات الصغيرة (الأميريسيوم والكوريوم)، في المفاعلات النيوترونية السريعة. وتابع: "لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إدخال تكنولوجيا إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، والتي ستتميز بالكفاءة والأمان الإشعاعي والأداء الاقتصادي المقبول".
https://sputnikarabic.ae/20230621/-علماء-روس-يطورون-عناصر-الجلد-الإلكتروني-1078348383.html
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روسيا
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لمعالجة الوقود النووي المستهلك
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اقترح المتخصصون في معهد فيرنادسكي للكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، نهجًا جديدًا ومتكاملًا لإدارة الوقود النووي المستهلك، والذي سيساعد في تطوير الطاقة النووية.
وأفادت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية لوكالة "سيوتنيك"، بأن قضايا إعادة معالجة الوقود المستنفد في المفاعلات النووية، أصبحت ذات أهمية خاصة بتطوير تكنولوجيات دورة الوقود النووي المغلقة في روسيا.
وبيّن العلماء أن الفكرة هي "إقران" تشغيل مفاعلات الطاقة التقليدية (VVER)، التي تعمل بالنيوترونات الحرارية مع مفاعلات النيوترونات السريعة.
وأشار العلماء إلى أنه سيكون من الممكن أيضًا تقليل الكمية والأخطار البيولوجية للنفايات المشعة المتبقية بعد معالجة الوقود النووي المستهلك، ومن المخطط أن يتم "حرق" المواد الأكثر خطورة، والتي تسمى الأكتينيدات الصغيرة (الأميريسيوم والكوريوم)، في المفاعلات النيوترونية السريعة.
قال سيرغي فينوكوروف، نائب مدير الأبحاث في المعهد: "تتمثل استراتيجية تطوير الصناعة النووية في روسيا، في إغلاق دورة الوقود النووي في نظام مكون من عنصرين للطاقة النووية، أي باستخدام متوازن للمفاعلات النيوترونية الحرارية والسريعة".
وتابع: "لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إدخال تكنولوجيا إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، والتي ستتميز بالكفاءة والأمان الإشعاعي والأداء الاقتصادي المقبول".