https://sputnikarabic.ae/20230622/غواصة-بيلغورود-النووية-الحاملة-لمسيرات-بوسيدون-المائية-تلتحق-بالبحرية-الروسية-في-2023-1078364165.html
غواصة بيلغورود النووية الحاملة لمسيرات "بوسيدون" المائية تلتحق بالبحرية الروسية في 2023
غواصة بيلغورود النووية الحاملة لمسيرات "بوسيدون" المائية تلتحق بالبحرية الروسية في 2023
أعلن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للقوات البحرية الروسية، اليوم الخميس، أن غواصة "بيلغورود" النووية، التي تحمل المسيرات النووية المائية من طراز... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T00:57+0000
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2023-06-22T00:57+0000
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كرنشتات - سبوتنيك. وأوضح إيفمينوف لوكالة "سبوتنيك" خلال مشاركته في الصالون البحري العسكري الدولي في كرنشتات قائلاً: "كما أعلن الرئيس [بوتين]، سنحصل عليها في هذا العام".وتشمل حاملات المسيرات "بوسيدون" الغواصة النووية التجريبية "بيلغورود"، التي تم إطلاقها في البحر من مصنع "سيفماش"، وكذلك الغواصة النووية "خاباروفسك" التي يجري تجهيزها حاليًا في ورش هذا المصنع.وافتتح المعرض البحري العسكري الدولي الحادي عشر في كرنشتات يوم 21 حزيران/يونيو ويستمر عمله حتى 25 حزيران/يونيو، وتعرض نحو 250 شركة روسية وأجنبية منتجاتها في صناعة بناء السفن والملاحة والاتصالات..ولم يكشف منظمو المعرض عن القائمة الكاملة للدول المشاركة. ولكن تقليديا، يشارك فيه شركات بناء القوارب والسفن، ومصنعي أنظمة التحكم القتالية، والملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة.وكرنشتات، هي مدينة ساحلية فيها ميناء وتقع في جزيرة كوتلين وتتبع لمقاطعة سانت بطرسبرغ الفيدرالية.
https://sputnikarabic.ae/20220715/بيلغورود-غواصة-روسية-تحمل-الموت-النووي-1065083884.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
غواصة بيلغورود النووية الحاملة لمسيرات "بوسيدون" المائية تلتحق بالبحرية الروسية في 2023
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أعلن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للقوات البحرية الروسية، اليوم الخميس، أن غواصة "بيلغورود" النووية، التي تحمل المسيرات النووية المائية من طراز "بوسيدون"، ستنضم إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي.
كرنشتات - سبوتنيك
. وأوضح إيفمينوف لوكالة "سبوتنيك" خلال مشاركته في الصالون البحري العسكري الدولي في كرنشتات قائلاً: "كما أعلن الرئيس [بوتين]، سنحصل عليها في هذا العام".
وتشمل حاملات المسيرات "بوسيدون" الغواصة النووية التجريبية "بيلغورود"
، التي تم إطلاقها في البحر من مصنع "سيفماش"، وكذلك الغواصة النووية "خاباروفسك" التي يجري تجهيزها حاليًا في ورش هذا المصنع.
وافتتح المعرض البحري العسكري الدولي الحادي عشر في كرنشتات يوم 21 حزيران/يونيو ويستمر عمله حتى 25 حزيران/يونيو، وتعرض نحو 250 شركة روسية وأجنبية منتجاتها في صناعة بناء السفن والملاحة والاتصالات..
ولم يكشف منظمو المعرض عن القائمة الكاملة للدول المشاركة. ولكن تقليديا، يشارك فيه شركات بناء القوارب والسفن، ومصنعي أنظمة التحكم القتالية، والملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة.
وكرنشتات، هي مدينة ساحلية فيها ميناء وتقع في جزيرة كوتلين وتتبع لمقاطعة سانت بطرسبرغ الفيدرالية.