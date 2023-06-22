https://sputnikarabic.ae/20230622/لافرنتييف-الولايات-المتحدة-تعزز-وجودها-العسكري-في-سوريا-1078367561.html
لافرنتييف: الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا
لافرنتييف: الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، لوكالة "سبوتنيك" بأن لدى روسيا معلومات بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها العسكرية في سوريا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T06:57+0000
2023-06-22T06:57+0000
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وأضاف: "يوجد معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز كتيبتها العسكرية في شمال شرق سوريا وكذلك في التنف التي احتلتها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة".وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل العمل على معالجة العناصر المتطرفة والراديكالية في سوريا في قواعدها لمواصلة تنفيذ الأعمال الإرهابية التخريبية مباشرة على الأراضي السورية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر محلية، أن الولايات المتحدة تنشر تعزيزات في قواعد عسكرية في سوريا. وبحسب مصادر في سوريا، شملت القافلة مدرعات وشاحنات ذخيرة وعربات وقود. وتتجه الشحنة للجيش الأمريكي في مناطق الرميلان والشدادي وتل بيدر.أقرا أيضا: من هو "جيش سوريا الحرة" الذي أنشأته المخابرات الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230622/قائد-عسكري-أمريكي-يتحدث-عن-دور-مقاتلات-إف--22-في-الشرق-الأوسط-1078366342.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
لافرنتييف: الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، لوكالة "سبوتنيك" بأن لدى روسيا معلومات بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها العسكرية في سوريا.
وأضاف: "يوجد معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز كتيبتها العسكرية في شمال شرق سوريا وكذلك في التنف التي احتلتها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة".
ووفقا له، قد يكون هذا بسبب "تشديد الموقف الأمريكي تجاه دمشق نفسها، ومحاولاتها لزعزعة استقرار الوضع في سوريا".
وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل العمل على معالجة العناصر المتطرفة والراديكالية في سوريا في قواعدها لمواصلة تنفيذ الأعمال الإرهابية التخريبية مباشرة على الأراضي السورية.
وأضاف لافرنتييف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ربما يكون هذا مرتبطا بشكل مباشر مع محاولات زعزعة الموقف وإغراقه مرة أخرى في جولة أخرى من المواجهة المسلحة".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر محلية، أن الولايات المتحدة تنشر تعزيزات في قواعد عسكرية في سوريا. وبحسب مصادر في سوريا، شملت القافلة مدرعات وشاحنات ذخيرة وعربات وقود. وتتجه الشحنة للجيش الأمريكي في مناطق الرميلان والشدادي وتل بيدر.
تسيطر القوات المسلحة الأمريكية على مناطق في شمالي وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.