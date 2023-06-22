https://sputnikarabic.ae/20230622/لافرنتييف-الولايات-المتحدة-تعزز-وجودها-العسكري-في-سوريا-1078367561.html

لافرنتييف: الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا

لافرنتييف: الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، لوكالة "سبوتنيك" بأن لدى روسيا معلومات بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها العسكرية في سوريا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T06:57+0000

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وأضاف: "يوجد معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز كتيبتها العسكرية في شمال شرق سوريا وكذلك في التنف التي احتلتها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة".وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل العمل على معالجة العناصر المتطرفة والراديكالية في سوريا في قواعدها لمواصلة تنفيذ الأعمال الإرهابية التخريبية مباشرة على الأراضي السورية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر محلية، أن الولايات المتحدة تنشر تعزيزات في قواعد عسكرية في سوريا. وبحسب مصادر في سوريا، شملت القافلة مدرعات وشاحنات ذخيرة وعربات وقود. وتتجه الشحنة للجيش الأمريكي في مناطق الرميلان والشدادي وتل بيدر.أقرا أيضا: من هو "جيش سوريا الحرة" الذي أنشأته المخابرات الأمريكية

https://sputnikarabic.ae/20230622/قائد-عسكري-أمريكي-يتحدث-عن-دور-مقاتلات-إف--22-في-الشرق-الأوسط-1078366342.html

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