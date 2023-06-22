https://sputnikarabic.ae/20230622/لافرينتيف-سوريا-وتركيا-تتفقان-على-خارطة-طريق-لتطبيع-العلاقات--1078365598.html

لافرينتيف: سوريا وتركيا تتفقان على "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات

لافرينتيف: سوريا وتركيا تتفقان على "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على مفهوم "خارطة الطريق" التي قدمتها روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T05:07+0000

2023-06-22T05:07+0000

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وصرح لافرنتييف لوكالة "سبوتنيك": "اتفقت جميع الأطراف على مفهوم خارطة الطريق للنهوض بتطبيع العلاقات، وأعربت عن وجهات نظرها ومقترحاتها. والآن يجب تنظيمها وتنسيقها".ووفقا له، فإن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت. وأضاف لافرينتيف في حديثه مع "سبوتنيك": "الأهم هو أن (عملية التطبيع) تمضي قدما، إنها عملية تقدمية. لا يجب تأجيلها، الجميع متفقون مع هذا".بعد الاجتماع الذي عقد في موسكو في 10 مايو/ أيار، صدرت تعليمات لوزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران لإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وعقد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في أستانا في 20 يونيو/ حزيران حيث تم النظر في القضية.ثم حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الموضوعات ذات الأولوية لخارطة الطريق، من بينها حل مهمة استعادة سيطرة الحكومة السورية في جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية.يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة. الأمين العام، غير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.

https://sputnikarabic.ae/20230621/الخارجية-الإيرانية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-ستواصل-العمل-على-خريطة-الطريق-لأنقرة-ودمشق--عاجل-1078327172.html

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