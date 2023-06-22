https://sputnikarabic.ae/20230622/مشاهد-لهروب-جنود-أوكران-لحظة-سماعهم-انقضاض-لانتسيت-فيديو-1078398622.html
مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديو
مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديو
تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد فيديو توثق لحظة استهداف مسيرة روسية "لانتسيت" لراجمة صورايخ أوكرانية ولحظة هروب طاقمها عند سماعهم صوت المسيرة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T15:53+0000
2023-06-22T15:53+0000
2023-06-22T15:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو لحظة تدمير المسيرة "لانتسيت" لراجمة الصورايخ الأوكرانية، وهروب الجنود الأوكران لحظة سماعهم انقضاض المسيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديو
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تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد فيديو توثق لحظة استهداف مسيرة روسية "لانتسيت" لراجمة صورايخ أوكرانية ولحظة هروب طاقمها عند سماعهم صوت المسيرة.
ويظهر الفيديو لحظة تدمير المسيرة "لانتسيت" لراجمة الصورايخ الأوكرانية، وهروب الجنود الأوكران لحظة سماعهم انقضاض المسيرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.
أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.