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الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر"
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلام-غربي-مهارات-الجيش-الروسي-صدمت-القوات-الأوكرانية-1078435925.html
إعلام غربي: مهارات الجيش الروسي صدمت القوات الأوكرانية
إعلام غربي: مهارات الجيش الروسي صدمت القوات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام غربية، أن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه "من الصعب للغاية" صد القوات الروسية خلال الهجوم المضاد، لأن الجيش الروسي يعرف كيف يقاتل. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T18:39+0000
2023-06-23T18:39+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وذكرت المصادر أن الدفاع الذي ينظمه الجيش الروسي مثير للإعجاب، والجيش الروسي بالتأكيد "يعرف كيف يقاتل".وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقيّمون الهجوم المضاد الأوكراني بأنه "بطيء وغير منتظم".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في اتجاهات دونيتسك الجنوبية وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو/حزيران. تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة لأوكرانيا على مقاطعة زابوروجيه، وأرسلت كييف في المعركة الألوية المدربة والمسلحة من قبل الناتو.في اليوم السابق، أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الرئيس فلاديمير بوتين أن خسائر كييف في الفترة من 4 يونيو إلى 21 يونيو، قد تجاوزت 13 ألف شخص، وتم تدمير 246 دبابة ونحو 600 عربة مدرعة. وأشار بوتين إلى أن الاحتياطيات الهجومية لأوكرانيا لم تستنفد بعد، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في سياق العملية العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230623/قائد-أوكراني-روسيا-تتوقع-تحركاتنا-على-الجبهة-وتقتنص-المبادرة--1078424791.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي: مهارات الجيش الروسي صدمت القوات الأوكرانية

18:39 GMT 23.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik
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أفادت وسائل إعلام غربية، أن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه "من الصعب للغاية" صد القوات الروسية خلال الهجوم المضاد، لأن الجيش الروسي يعرف كيف يقاتل.
وذكرت المصادر أن الدفاع الذي ينظمه الجيش الروسي مثير للإعجاب، والجيش الروسي بالتأكيد "يعرف كيف يقاتل".

وبحسب المصادر، قال جندي في الجيش الأوكراني إن صد القوات المسلحة الروسية "صعب للغاية" والجيش الأوكراني "يدعو الله من أجل المزيد من الذخيرة والأسلحة والأشخاص".

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقيّمون الهجوم المضاد الأوكراني بأنه "بطيء وغير منتظم".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد أوكراني: روسيا تتوقع تحركاتنا على الجبهة و"تقتنص" المبادرة
13:46 GMT
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في اتجاهات دونيتسك الجنوبية وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو/حزيران. تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة لأوكرانيا على مقاطعة زابوروجيه، وأرسلت كييف في المعركة الألوية المدربة والمسلحة من قبل الناتو.
في اليوم السابق، أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الرئيس فلاديمير بوتين أن خسائر كييف في الفترة من 4 يونيو إلى 21 يونيو، قد تجاوزت 13 ألف شخص، وتم تدمير 246 دبابة ونحو 600 عربة مدرعة. وأشار بوتين إلى أن الاحتياطيات الهجومية لأوكرانيا لم تستنفد بعد، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في سياق العملية العسكرية الخاصة.
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