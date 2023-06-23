https://sputnikarabic.ae/20230623/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستغل-استفزاز-شركة-فاغنر-لشن-هجوم-على-باخموت-1078439477.html
الدفاع الروسية: كييف قررت الاستفادة من استفزاز قائد "فاغنر" لشن هجوم على باخموت
الدفاع الروسية: كييف قررت الاستفادة من استفزاز قائد "فاغنر" لشن هجوم على باخموت
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إن كييف تركز عدة لواءات للهجوم على الاتجاه التكتيكي في باخموت، استفادة من استفزاز يفغيني بريغوجين، رئيس شركة... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T22:46+0000
2023-06-23T22:46+0000
2023-06-23T23:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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قالت وزارة الدفاع: "استفادة من استفزاز بريغوجين لإضعاف الموقف، يركز نظام كييف في الاتجاه التكتيكي في باخموت على خطوط الانطلاق للعمليات الهجومية للواء 35 و 36 من مشاة البحرية".وأبلغ مركز العلاقات العامة للخدمة الفيدرالية للأمان في ليلة السبت أن جميع المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم يفغيني بريغوجين عن ضربات صاروخية وقنابل مزعومة من قبل وزارة الدفاع على أجزاء خلفية من مجموعة "فاغنر" لا تتوافق مع الحقيقة، هذه استفزاز معلومات.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
https://sputnikarabic.ae/20230623/-الدفاع-الروسية-تنفي-الأنباء-المتعلقة-بضربات-مزعومة-للمعسكرات-الخلفية-لشركة-فاغنر-1078436316.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: كييف قررت الاستفادة من استفزاز قائد "فاغنر" لشن هجوم على باخموت
22:46 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 23:02 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إن كييف تركز عدة لواءات للهجوم على الاتجاه التكتيكي في باخموت، استفادة من استفزاز يفغيني بريغوجين، رئيس شركة فاغنر.
قالت وزارة الدفاع: "استفادة من استفزاز بريغوجين لإضعاف الموقف، يركز نظام كييف في الاتجاه التكتيكي في باخموت على خطوط الانطلاق للعمليات الهجومية للواء 35 و 36 من مشاة البحرية".
وأبلغ مركز العلاقات العامة للخدمة الفيدرالية للأمان في ليلة السبت أن جميع المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم يفغيني بريغوجين عن ضربات صاروخية وقنابل مزعومة من قبل وزارة الدفاع على أجزاء خلفية من مجموعة "فاغنر" لا تتوافق مع الحقيقة، هذه استفزاز معلومات.
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".