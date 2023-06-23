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الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر"
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/-الدفاع-الروسية-تنفي-الأنباء-المتعلقة-بضربات-مزعومة-للمعسكرات-الخلفية-لشركة-فاغنر-1078436316.html
الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر"
الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T19:02+0000
2023-06-23T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".وأضاف البيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".اقرأ أيضا: شويغو: الجيش الروسي يحصل على فوج جديد كل يوماقرأ أيضا: ما هو "خط سوروفيكين" الذي وضع دبابات "الهجوم المضاد" الأوكراني في "أنياب التنين"؟اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230623/جدام-قنبلة-أمريكية-تتحول-إلى-صاروخ-أسقطها-الجيش-الروسي--1078431013.html
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روسيا

الدفاع الروسية تنفي الأنباء المتعلقة بضربات مزعومة للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر"

19:02 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 19:22 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:13 GMT
وأضاف البيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
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اقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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