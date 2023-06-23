https://sputnikarabic.ae/20230623/السيسي-إذا-لم-يجد-الأفارقة-الأمل-والفرصة-في-الحياة-سيتحركون-باتجاه-أوروبا-1078417473.html
السيسي: إذا لم يجد الأفارقة الأمل والفرصة في الحياة سيتحركون باتجاه أوروبا... فيديو
السيسي: إذا لم يجد الأفارقة الأمل والفرصة في الحياة سيتحركون باتجاه أوروبا... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادهم، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:37+0000
2023-06-23T10:37+0000
2023-06-23T10:41+0000
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جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.وتحدث السيسي عن ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا آخر 10 سنوات.وأضاف: "خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي".وأوضح الرئيس المصري أنه "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة... هنا في أوروبا".وتابع: "في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف".وأشار السيسي إلى أنه تم تخصيص 100 مليار دولار لأفريقيا في قمة المناخ 2015، لمواجهة التغير المناخي، إلا أنه لم يتم الوفاء بها.وانعقدت القمة الفرنسية على مدار يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسبًا لاحترار الكوكب.كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
السيسي: إذا لم يجد الأفارقة الأمل والفرصة في الحياة سيتحركون باتجاه أوروبا... فيديو
10:37 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادهم، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري
في الجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.
وتحدث السيسي عن ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا آخر 10 سنوات.
وأضاف: "خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي".
وأوضح الرئيس المصري أنه "إذا لم يجد الناس في أفريقيا
الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة... هنا في أوروبا".
وتابع: "في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف".
وأشار السيسي إلى أنه تم تخصيص 100 مليار دولار لأفريقيا في قمة المناخ 2015، لمواجهة التغير المناخي، إلا أنه لم يتم الوفاء بها.
وانعقدت القمة الفرنسية على مدار يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسبًا لاحترار الكوكب.
كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ
.