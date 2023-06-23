https://sputnikarabic.ae/20230623/دراسة-عربات-التسوق-تكتشف-السكتات-القلبية-والدماغية-المميتة--1078430458.html
دراسة: عربات التسوق تكتشف السكتات القلبية والدماغية المميتة
دراسة: عربات التسوق تكتشف السكتات القلبية والدماغية المميتة
استخدمت دراسة بحثية عربات السوبر ماركت المزودة بأجهزة استشعار مخطط كهربية القلب (ECG)، لاكتشاف الرجفان الأذيني لدى المتسوقين، مما قد يساعد في منع السكتات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T15:00+0000
2023-06-23T15:00+0000
2023-06-23T15:00+0000
مجتمع
الصحة
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قال مؤلف الدراسة إيان جونز، من جامعة "ليفربول جون مورس" البريطانية: "تُظهر هذه الدراسة إمكانية إجراء الفحوصات الصحية للناس دون تعطيل الروتين اليومي، حيث أنه على مدار شهرين، حددنا 39 مريضًا لم يكونوا على دراية بإصابتهم بالرجفان الأذيني".وأشارت مجلة "scitechdaily" العلمية إلى أن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم يعانون من الرجفان الأذيني، وهو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا.ونوّهت المجلة إلى أن الرجفان الأذيني يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار خمسة أضعاف، وغالبًا ما تكون هذه السكتات الدماغية قاتلة أو معيقة.وتقوم الدراسة بالتحقيق فيما إذا كان تضمين مستشعرات مخطط القلب الكهربائي (ECG)، في مقابض عربات السوبر ماركت يمكن أن يحدد المتسوقين المصابين بالرجفان الأذيني بشكل فعال.وقال جونز: "ما يقرب من ثلثي المتسوقين الذين اتصلنا بهم كانوا سعداء باستخدام العربة، والغالبية العظمى من الذين رفضوا كانوا في عجلة من أمرهم بدلاً من أن يكونوا حذرين".وأضاف: "هذا يدل على أن المفهوم مقبول لمعظم الناس ويستحق الاختبار في دراسة أكبر"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وختم جونز: "التحقق من الرجفان الأذيني أثناء قيام الناس بالتسوق المنتظم يحمل وعدًا بمنع السكتات الدماغية وإنقاذ الأرواح، ويمثل أحد الجوانب الحاسمة في توفير الوصول الفوري إلى اختصاصي صحي يمكنه شرح النتائج وإحالة المرضى لإجراء اختبارات تأكيدية وأدوية إذا لزم الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20230622/قواقع-عملاقة-أفريقية-خطيرة-تتسبب-بإدخال-مقاطعة-أمريكية-في-الحجر-فيديو-1078388815.html
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الصحة
دراسة: عربات التسوق تكتشف السكتات القلبية والدماغية المميتة
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استخدمت دراسة بحثية عربات السوبر ماركت المزودة بأجهزة استشعار مخطط كهربية القلب (ECG)، لاكتشاف الرجفان الأذيني لدى المتسوقين، مما قد يساعد في منع السكتات الدماغية المنهكة أو المميتة.
قال مؤلف الدراسة إيان جونز، من جامعة "ليفربول جون مورس" البريطانية: "تُظهر هذه الدراسة إمكانية إجراء الفحوصات الصحية للناس دون تعطيل الروتين اليومي، حيث أنه على مدار شهرين، حددنا 39 مريضًا لم يكونوا على دراية بإصابتهم بالرجفان الأذيني".
وأشارت مجلة "scitechdaily" العلمية إلى أن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم يعانون من الرجفان الأذيني، وهو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا.
ونوّهت المجلة إلى أن الرجفان الأذيني يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار خمسة أضعاف، وغالبًا ما تكون هذه السكتات الدماغية قاتلة أو معيقة.
وتقوم الدراسة بالتحقيق فيما إذا كان تضمين مستشعرات مخطط القلب الكهربائي (ECG)، في مقابض عربات السوبر ماركت يمكن أن يحدد المتسوقين المصابين بالرجفان الأذيني بشكل فعال.
وقال جونز: "ما يقرب من ثلثي المتسوقين الذين اتصلنا بهم كانوا سعداء باستخدام العربة، والغالبية العظمى من الذين رفضوا كانوا في عجلة من أمرهم بدلاً من أن يكونوا حذرين".
وأضاف: "هذا يدل على أن المفهوم مقبول لمعظم الناس ويستحق الاختبار في دراسة أكبر"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
وختم جونز: "التحقق من الرجفان الأذيني أثناء قيام الناس بالتسوق المنتظم يحمل وعدًا بمنع السكتات الدماغية وإنقاذ الأرواح، ويمثل أحد الجوانب الحاسمة في توفير الوصول الفوري إلى اختصاصي صحي يمكنه شرح النتائج وإحالة المرضى لإجراء اختبارات تأكيدية وأدوية إذا لزم الأمر".