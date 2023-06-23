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https://sputnikarabic.ae/20230623/دراسة-معاناة-المصابين-بكورونا-طويل-الأمد-قد-تكون-أسوأ-من-مرضى-السرطان-1078433055.html
دراسة: معاناة المصابين بكورونا طويل الأمد قد تكون أسوأ من مرضى السرطان
دراسة: معاناة المصابين بكورونا طويل الأمد قد تكون أسوأ من مرضى السرطان
وجد باحثون أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا طويل الأمد، يتمتعون بنوعية حياة قد تكون أسوأ من تلك الخاصة بالأشخاص المصابين بالسرطان. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T16:14+0000
2023-06-23T16:14+0000
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وبحسب نتائج الدراسة التي قادها باحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL) وجامعة إكستر، فإن تأثير كورونا طويل الأمد على الأنشطة اليومية للمرضى كان أسوأ من تأثير السكتة الدماغية ويمكن مقارنته بالأشخاص المصابين بمرض باركنسون.تشير الأبحاث السابقة إلى أن ما يصل إلى 17% من الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، يصابون به على المدى الطويل.وفقًا للدراسة الجديدة فإن التعب هو العرض الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية لمرضى كورونا (كوفيد-19) طويل الأمد.وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بكورونا طويل الأمد كانوا مرضى بشكل خطير ولديهم درجات إجهاد أسوأ من أو مشابهة للأشخاص المصابين بفقر الدم المرتبط بالسرطان أو أمراض الكلى الحادة.قال المؤلف المشارك في الدراسة، البروفيسور ويليام هينلي، من كلية الطب بجامعة إكستر: " بشكل مثير للصدمة، كشف بحثنا أن فيروس كورونا طويل الأمد يمكن أن يترك الناس يعانون من إرهاق ونوعية حياة أسوأ من بعض أنواع السرطان".درس الباحثون أكثر من 3750 مريضا تمت إحالتهم إلى عيادة كوفيد طويل الأمد بعد ظهور الأعراض لمدة 12 أسبوعا على الأقل بعد الإصابة.أكمل المرضى استبيانات على أحد التطبيقات حول المدة التي أثر فيها كوفيد عليهم. تضمنت التفاصيل التأثير على الأنشطة اليومية، ومستويات الإرهاق، والاكتئاب، والقلق، وضيق التنفس، وضباب الدماغ، ونوعية حياتهم.وجد الباحثون أن 51% من المرضى قالوا إنهم لم يتمكنوا من العمل ليوم واحد على الأقل في الشهر السابق. 20% منهم لم يتمكنوا من العمل إطلاقا.قال الدكتور هنري جودفيلو، الباحث في علم الأوبئة والصحة الذي شارك في قيادة الدراسة "لقد وجدت نتائجنا أن كوفيد طويل الأمد يمكن أن يكون له تأثير مدمر على حياة المرضى- حيث يكون للإرهاق أكبر تأثير على كل شيء، من الأنشطة الاجتماعية إلى العمل والأعمال المنزلية وغيرها".
https://sputnikarabic.ae/20210420/علامات-مبكرة-على-الإصابة-بـ-كورونا-طويل-الأمد-1048741801.html
https://sputnikarabic.ae/20220620/تقارير-كوفيد-طويل-الأمد-يؤثر-على-30-من-مرضى-كورونا-1063942293.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة, منوعات, علوم, فيروس كورونا
أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة, منوعات, علوم, فيروس كورونا

دراسة: معاناة المصابين بكورونا طويل الأمد قد تكون أسوأ من مرضى السرطان

16:14 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورامرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
امرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Kirill Braga
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وجد باحثون أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا طويل الأمد، يتمتعون بنوعية حياة قد تكون أسوأ من تلك الخاصة بالأشخاص المصابين بالسرطان.
وبحسب نتائج الدراسة التي قادها باحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL) وجامعة إكستر، فإن تأثير كورونا طويل الأمد على الأنشطة اليومية للمرضى كان أسوأ من تأثير السكتة الدماغية ويمكن مقارنته بالأشخاص المصابين بمرض باركنسون.
تشير الأبحاث السابقة إلى أن ما يصل إلى 17% من الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، يصابون به على المدى الطويل.
وفقًا للدراسة الجديدة فإن التعب هو العرض الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية لمرضى كورونا (كوفيد-19) طويل الأمد.
التطعيم بلقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، روسيا 14 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2021
مجتمع
علامات مبكرة على الإصابة بـ "كورونا طويل الأمد"
20 أبريل 2021, 07:49 GMT
وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بكورونا طويل الأمد كانوا مرضى بشكل خطير ولديهم درجات إجهاد أسوأ من أو مشابهة للأشخاص المصابين بفقر الدم المرتبط بالسرطان أو أمراض الكلى الحادة.
قال المؤلف المشارك في الدراسة، البروفيسور ويليام هينلي، من كلية الطب بجامعة إكستر: " بشكل مثير للصدمة، كشف بحثنا أن فيروس كورونا طويل الأمد يمكن أن يترك الناس يعانون من إرهاق ونوعية حياة أسوأ من بعض أنواع السرطان".
درس الباحثون أكثر من 3750 مريضا تمت إحالتهم إلى عيادة كوفيد طويل الأمد بعد ظهور الأعراض لمدة 12 أسبوعا على الأقل بعد الإصابة.
مريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
تقارير: كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا
20 يونيو 2022, 21:31 GMT
أكمل المرضى استبيانات على أحد التطبيقات حول المدة التي أثر فيها كوفيد عليهم. تضمنت التفاصيل التأثير على الأنشطة اليومية، ومستويات الإرهاق، والاكتئاب، والقلق، وضيق التنفس، وضباب الدماغ، ونوعية حياتهم.
وجد الباحثون أن 51% من المرضى قالوا إنهم لم يتمكنوا من العمل ليوم واحد على الأقل في الشهر السابق. 20% منهم لم يتمكنوا من العمل إطلاقا.
قال الدكتور هنري جودفيلو، الباحث في علم الأوبئة والصحة الذي شارك في قيادة الدراسة "لقد وجدت نتائجنا أن كوفيد طويل الأمد يمكن أن يكون له تأثير مدمر على حياة المرضى- حيث يكون للإرهاق أكبر تأثير على كل شيء، من الأنشطة الاجتماعية إلى العمل والأعمال المنزلية وغيرها".
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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