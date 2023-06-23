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https://sputnikarabic.ae/20230623/روسيا-تقدم-احتجاجا-لـالترويكا-الغربية-بسبب-خطط-تسليم-كييف-مقاتلات-إف-16-1078436142.html
روسيا تقدم احتجاجا لـ"الترويكا" الغربية بسبب خطط تسليم كييف مقاتلات "إف 16"
روسيا تقدم احتجاجا لـ"الترويكا" الغربية بسبب خطط تسليم كييف مقاتلات "إف 16"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا أعربت عن احتجاج شديد لـ"الترويكا" الغربية على خطط تسليم نظام كييف مقاتلات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T19:24+0000
2023-06-23T19:24+0000
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وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "استضافت القاهرة يومي 13 و 14 يونيو/حزيران اجتماع مجموعة عمل الخبراء "النوويين الخمسة " بشأن العقائد (النووية) والمخاطر الاستراتيجية. في هذه الصيغة تم مناقشة القضايا المتعلقة بالمبادئ التوجيهية العقائدية للقوى النووية والبحث عن طرق تقليل المخاطر الاستراتيجية الفعلية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماع عمل في القاهرة لمناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية و العقائد النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230623/خبراء-استراتيجيون-من-5-دول-عظمى-يعقدون-اجتماعا-في-القاهرة-1078430893.html
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روسيا تقدم احتجاجا لـ"الترويكا" الغربية بسبب خطط تسليم كييف مقاتلات "إف 16"

19:24 GMT 23.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا أعربت عن احتجاج شديد لـ"الترويكا" الغربية على خطط تسليم نظام كييف مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية.
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "استضافت القاهرة يومي 13 و 14 يونيو/حزيران اجتماع مجموعة عمل الخبراء "النوويين الخمسة " بشأن العقائد (النووية) والمخاطر الاستراتيجية. في هذه الصيغة تم مناقشة القضايا المتعلقة بالمبادئ التوجيهية العقائدية للقوى النووية والبحث عن طرق تقليل المخاطر الاستراتيجية الفعلية".

وأضافت زاخاروفا: "كما أشار من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف، نحن في هذا الصدد استفدنا من هذه المنصة لنعرب لـ"الترويكا" الغربية عن احتجاجنا الشديد فيما يتعلق بتسليم نظام كييف مقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية وأشرنا إلى أن هذه الخطوة مزعزعة للاستقرار وتحمل في طياتها تصعيدا خطيرا".

قصر البارون في العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
خبراء استراتيجيون من 5 دول عظمى يعقدون اجتماعا في القاهرة
14:58 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماع عمل في القاهرة لمناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية و العقائد النووية.
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