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https://sputnikarabic.ae/20230623/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-نائب-أردوغان-تطوير-الشراكة-بين-البلدين-1078410604.html
محمد بن زايد يبحث مع نائب أردوغان تطوير الشراكة بين البلدين
محمد بن زايد يبحث مع نائب أردوغان تطوير الشراكة بين البلدين
بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T06:56+0000
2023-06-23T06:57+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، أمس الخميس، لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.وبحث الطرفان أيضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.كما طلب الرئيس الإماراتي من يلماز نقل تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها بمزيد من النماء والازدهار.
https://sputnikarabic.ae/20230303/محمد-بن-زايد-وأردوغان-يشهدان-توقيع-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-بين-الإمارات-وتركيا-1074283911.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم, العالم العربي, الأخبار

محمد بن زايد يبحث مع نائب أردوغان تطوير الشراكة بين البلدين

06:56 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 06:57 GMT 23.06.2023)
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، أمس الخميس، لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
محمد بن زايد وأردوغان يشهدان توقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا
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وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
وبحث الطرفان أيضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما طلب الرئيس الإماراتي من يلماز نقل تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها بمزيد من النماء والازدهار.
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