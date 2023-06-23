https://sputnikarabic.ae/20230623/نحو-40-مفقودا-في-غرق-قارب-مهاجرين-في-إيطاليا-1078439190.html
نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا
نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا
قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن حوالي 40 شخصًا مفقودون بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T22:07+0000
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ووقع الحادث يوم الخميس، وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي، أن أحد الأطفال حديثي الولادة هو من بين المفقودين.وكانت السفينة قد غادرت من صفاقس في تونس وكانت تحمل 46 مهاجرًا من الكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج، وفقًا لفلافيو دي جاكومو، المتحدث باسم وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.وقال دي جاكومو إن:وتابع دي جاكومو: "لقد لاحظنا مزيدًا من وصول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق تونس منذ نوفمبر"، مشيرا إلى أن هذا "يعود إلى هروب أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء من التمييز في تونس".تعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجزء الرئيسي من نقطة دخول المهاجرين عبر المتوسط الذي يعبره المهاجرون. وفي العام الماضى، وصل أكثر من 46 ألف شخص إلى هناك، من أصل 105آلاف في إيطاليا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/قارب-يقل-400-مهاجر-غير-شرعي-يضل-طريقه-في-البحر-بين-مالطا-وليبيا-1075728602.html
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إيطاليا, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار الكاميرون اليوم, العالم
نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا
22:07 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 22:09 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن حوالي 40 شخصًا مفقودون بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ووقع الحادث يوم الخميس، وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي، أن أحد الأطفال حديثي الولادة هو من بين المفقودين.
وكانت السفينة قد غادرت من صفاقس في تونس وكانت تحمل 46 مهاجرًا من الكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج، وفقًا لفلافيو دي جاكومو، المتحدث باسم وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
"القارب انقلب في رياح قوية وأمواج عالية، مضيفا: "تم نقل بعض الناجين إلى لامبيدوزا وآخرون عادوا إلى تونس. كان بين المفقودين سبع نساء وطفل. وجميع الناجين رجال بالغون".
وتابع دي جاكومو: "لقد لاحظنا مزيدًا من وصول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق تونس منذ نوفمبر"، مشيرا إلى أن هذا "يعود إلى هروب أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء من التمييز في تونس".
تعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجزء الرئيسي من نقطة دخول المهاجرين عبر المتوسط الذي يعبره المهاجرون. وفي العام الماضى، وصل أكثر من 46 ألف شخص
إلى هناك، من أصل 105آلاف في إيطاليا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة.