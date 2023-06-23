عربي
https://sputnikarabic.ae/20230623/نحو-40-مفقودا-في-غرق-قارب-مهاجرين-في-إيطاليا-1078439190.html
نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا
نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا
قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن حوالي 40 شخصًا مفقودون بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T22:07+0000
2023-06-23T22:09+0000
إيطاليا
أخبار تونس اليوم
تونس
أخبار الكاميرون اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102659/56/1026595638_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_c8312f3a6db2901c5f3358035f81f610.jpg
ووقع الحادث يوم الخميس، وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي، أن أحد الأطفال حديثي الولادة هو من بين المفقودين.وكانت السفينة قد غادرت من صفاقس في تونس وكانت تحمل 46 مهاجرًا من الكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج، وفقًا لفلافيو دي جاكومو، المتحدث باسم وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.وقال دي جاكومو إن:وتابع دي جاكومو: "لقد لاحظنا مزيدًا من وصول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق تونس منذ نوفمبر"، مشيرا إلى أن هذا "يعود إلى هروب أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء من التمييز في تونس".تعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجزء الرئيسي من نقطة دخول المهاجرين عبر المتوسط ​​الذي يعبره المهاجرون. وفي العام الماضى، وصل أكثر من 46 ألف شخص إلى هناك، من أصل 105آلاف في إيطاليا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/قارب-يقل-400-مهاجر-غير-شرعي-يضل-طريقه-في-البحر-بين-مالطا-وليبيا-1075728602.html
إيطاليا
أخبار تونس اليوم
تونس
أخبار الكاميرون اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102659/56/1026595638_134:0:1866:1299_1920x0_80_0_0_4f6f054243634980d2b9ad5141a83894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار الكاميرون اليوم, العالم
إيطاليا, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار الكاميرون اليوم, العالم

نحو 40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين في إيطاليا

22:07 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 22:09 GMT 23.06.2023)
© AFP 2023 / MV PINAR E CREW / UNHCR / قارب مهاجرين
قارب مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / MV PINAR E CREW / UNHCR /
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن حوالي 40 شخصًا مفقودون بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ووقع الحادث يوم الخميس، وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي، أن أحد الأطفال حديثي الولادة هو من بين المفقودين.
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
قارب يقل 400 مهاجر غير شرعي يضل طريقه في البحر بين مالطا وليبيا
10 أبريل, 06:57 GMT
وكانت السفينة قد غادرت من صفاقس في تونس وكانت تحمل 46 مهاجرًا من الكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج، وفقًا لفلافيو دي جاكومو، المتحدث باسم وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وقال دي جاكومو إن:
"القارب انقلب في رياح قوية وأمواج عالية، مضيفا: "تم نقل بعض الناجين إلى لامبيدوزا وآخرون عادوا إلى تونس. كان بين المفقودين سبع نساء وطفل. وجميع الناجين رجال بالغون".
وتابع دي جاكومو: "لقد لاحظنا مزيدًا من وصول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق تونس منذ نوفمبر"، مشيرا إلى أن هذا "يعود إلى هروب أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء من التمييز في تونس".
تعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجزء الرئيسي من نقطة دخول المهاجرين عبر المتوسط ​​الذي يعبره المهاجرون. وفي العام الماضى، وصل أكثر من 46 ألف شخص إلى هناك، من أصل 105آلاف في إيطاليا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала