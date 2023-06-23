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https://sputnikarabic.ae/20230623/وزير-الداخلية-الأرجنتيني-يعلن-عزمه-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-1078408430.html
وزير الداخلية الأرجنتيني يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وزير الداخلية الأرجنتيني يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية
أعلن وزير الداخلية الأرجنتيني، إدواردو بيدرو، الذي ينتمي للدائرة المقربة من نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، اليوم الجمعة، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية في... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T04:33+0000
2023-06-23T04:33+0000
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كريستينا فرنانديز كيرشنر
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بوينس إيرس - سبوتنيك. ونشر بيدرو تغريدة على تويتر جاء فيها: "أنا أحب بلدي بشدة. سنعيد الأمل والفخر لكل من يعتبر نفسه أرجنتينيًا. أرغب في أن أصبح رئيسًا لكم، ورئيسًا لجميع العائلات الأرجنتينية".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الأرجنتين في 13 أغسطس/آب.وكان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، قد فاجأ الجميع بالإعلان المفاجئ عبر تويتر عدم ترشحه مرة أخرى في الانتخابات القادمة.وقد صدر حكم من محكمة أرجنتينية بالحكم على الرئيسة السابقة للبلاد ونائبة الرئيس الحالية كريستينا كيرشنر بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال الإداري"، وتم منعها من شغل أي منصب رسمي مدى الحياة.
https://sputnikarabic.ae/20191007/الأرجنتين-تؤجل-شراء-مقاتلات-ميغ-29-من-روسيا-بسبب-الانتخابات-المقبلة-1043076096.html
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الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, العالم, أخبار العالم الآن, كريستينا فرنانديز كيرشنر
الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, العالم, أخبار العالم الآن, كريستينا فرنانديز كيرشنر

وزير الداخلية الأرجنتيني يعلن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية

04:33 GMT 23.06.2023
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 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
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أعلن وزير الداخلية الأرجنتيني، إدواردو بيدرو، الذي ينتمي للدائرة المقربة من نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، اليوم الجمعة، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين هذا العام.
بوينس إيرس - سبوتنيك. ونشر بيدرو تغريدة على تويتر جاء فيها: "أنا أحب بلدي بشدة. سنعيد الأمل والفخر لكل من يعتبر نفسه أرجنتينيًا. أرغب في أن أصبح رئيسًا لكم، ورئيسًا لجميع العائلات الأرجنتينية".
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ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الأرجنتين في 13 أغسطس/آب.
وكان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، قد فاجأ الجميع بالإعلان المفاجئ عبر تويتر عدم ترشحه مرة أخرى في الانتخابات القادمة.
وقد صدر حكم من محكمة أرجنتينية بالحكم على الرئيسة السابقة للبلاد ونائبة الرئيس الحالية كريستينا كيرشنر بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال الإداري"، وتم منعها من شغل أي منصب رسمي مدى الحياة.
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