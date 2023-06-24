https://sputnikarabic.ae/20230624/إيران-تدعو-لإنشاء-آلية-للحوار-والتعاون-بمشاركة-كل-دول-الخليج-1078446186.html
إيران تدعو لإنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول الخليج
إيران تدعو لإنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول الخليج
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول منطقة الخليج، يعتبر ضروريا ومثمرا أكثر من أي وقت مضى. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T08:30+0000
2023-06-24T08:30+0000
2023-06-24T08:30+0000
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وأضاف عبد اللهيان عبر "تويتر" أن إيران ترحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد لقاء لوزراء خارجية دول الإقليم في نيويورك.وأضاف أن طهران تطرح أيضا فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة كافة الدول الواقعة على ضفتي الشمال والجنوب للخليج.وتابع "سنعرض على كافة جيراننا الجنوبيين تفاصيل هذه الفكرة بشكل مكتوب في القريب العاجل".وأكد وزير الخارجية الإيراني "غدا أفضل وأكثر أمنا وازدهارا، هو حق مشترك لكافة شعوب المنطقة"، لافتا إلى أن إيران عازمة العقد على مضاعفة جهودها من أجل ذلك.وأتم قائلا "لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة والمستقبل المشرق لأجيالنا القادمة إلا من خلال الأخوة والصداقة والتعاون".يأتي ذلك بعد مضي وقت قصير من استضافة عبد اللهيان لنظيره السعودي والمحادثات المفيدة التي جرت في طهران، ثم زيارته لقطر وعمان والكويت والإمارات.ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، كانت المحادثات مع كبار المسؤولين ونظرائه في هذه الدول، إيجابية جدا وبناءة، وتبعث على الأمل للجميع وتبشر بغد أفضل وأكثر أمنا وازدهارا للشعوب.
https://sputnikarabic.ae/20230623/رئيسي-يوجه-دعوة-إلى-الرئيس-الإماراتي-لزيارة-إيران-1078409227.html
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إيران, أخبار إيران, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, قطر, سلطنة عمان, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, قطر, سلطنة عمان, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران تدعو لإنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول الخليج
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول منطقة الخليج، يعتبر ضروريا ومثمرا أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف عبد اللهيان
عبر "تويتر" أن إيران ترحب بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد لقاء لوزراء خارجية دول الإقليم في نيويورك.
وأضاف أن طهران تطرح أيضا فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون بمشاركة كافة الدول الواقعة على ضفتي الشمال والجنوب للخليج.
وتابع "سنعرض على كافة جيراننا الجنوبيين تفاصيل هذه الفكرة بشكل مكتوب في القريب العاجل".
وأكد وزير الخارجية الإيراني "غدا أفضل وأكثر أمنا وازدهارا، هو حق مشترك لكافة شعوب المنطقة"، لافتا إلى أن إيران
عازمة العقد على مضاعفة جهودها من أجل ذلك.
وأتم قائلا "لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة والمستقبل المشرق لأجيالنا القادمة إلا من خلال الأخوة والصداقة والتعاون".
يأتي ذلك بعد مضي وقت قصير من استضافة عبد اللهيان لنظيره السعودي والمحادثات المفيدة التي جرت في طهران، ثم زيارته لقطر وعمان والكويت والإمارات.
ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، كانت المحادثات مع كبار المسؤولين ونظرائه في هذه الدول، إيجابية جدا وبناءة
، وتبعث على الأمل للجميع وتبشر بغد أفضل وأكثر أمنا وازدهارا للشعوب.