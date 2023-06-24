https://sputnikarabic.ae/20230624/الحزب-الجمهوري-يبدأ-إجراءات-أولية-لعزل-بايدن-1078447917.html
الحزب الجمهوري يبدأ إجراءات أولية لعزل بايدن
الحزب الجمهوري يبدأ إجراءات أولية لعزل بايدن
صادق الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، على إجراءات أولية لعزل الرئيس جو بايدن واتهامه بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء واجبه كرئيس للولايات... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T09:20+0000
2023-06-24T09:20+0000
2023-06-24T09:20+0000
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تم تمرير مشروع قانون للبدء في التحقيق بمزاعم المخالفات ضد الرئيس الديمقراطي بايدن وعائلته، وإحالة تلك الاتهامات إلى اللجنتين الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.وأجري التصويت على أساس حزبي، حيث صوت 219 عضوا جمهوريا بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون، حسبما ذكر موقع "5bestthings".يشار إلى أنه إذا صوَتت اللجنتان لصالح بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس الأمريكي، فسيبدأ المجلس في التصويت رسميا على المشروع، وينص الدستور الأمريكي على إمكانية محاكمة وعزل الرئيس من منصبه بسبب "الجرائم والجنح الجسيمة".وفي يوم الأربعاء الماضي، صوَّت الجمهوريون لصالح توجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يعتبر أحد أشد منتقدي ترامب، وذلك بسبب دوره في التحقيقات مع الرئيس السابق. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين يركزون على تطرفهم ونظريات المؤامرة الخاصة بهم والخضوع لدونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230623/نجل-بايدن-يحضر-حفل-عشاء-في-البيت-الأبيض-مع-المدعي-العام-بعد-اعترافه-بارتكاب-مخالفات-صور-وفيديو-1078432532.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار
الحزب الجمهوري يبدأ إجراءات أولية لعزل بايدن
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صادق الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، على إجراءات أولية لعزل الرئيس جو بايدن واتهامه بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء واجبه كرئيس للولايات المتحدة.
تم تمرير مشروع قانون للبدء في التحقيق بمزاعم المخالفات ضد الرئيس الديمقراطي بايدن وعائلته، وإحالة تلك الاتهامات إلى اللجنتين الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.
وأجري التصويت على أساس حزبي، حيث صوت 219 عضوا جمهوريا بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون، حسبما ذكر موقع
"5bestthings".
يشار إلى أنه إذا صوَتت اللجنتان لصالح بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس الأمريكي، فسيبدأ المجلس في التصويت رسميا على المشروع، وينص الدستور الأمريكي على إمكانية محاكمة وعزل الرئيس من منصبه بسبب "الجرائم والجنح الجسيمة".
وفي يوم الأربعاء الماضي، صوَّت الجمهوريون لصالح توجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يعتبر أحد أشد منتقدي ترامب، وذلك بسبب دوره في التحقيقات مع الرئيس السابق. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين يركزون على تطرفهم ونظريات المؤامرة الخاصة بهم والخضوع لدونالد ترامب.