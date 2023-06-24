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https://sputnikarabic.ae/20230624/فرقة-روسية-من-سانت-بطرسبرغ-تنشر-عبق-الفولكلور-الروسي-في-سوريا-صور-1078461400.html
فرقة روسية من سانت بطرسبرغ تنشر عبق الفولكلور الروسي في سوريا... صور
فرقة روسية من سانت بطرسبرغ تنشر عبق الفولكلور الروسي في سوريا... صور
بدأت فرقة "الحرس الروسي" القادمة من المنطقة الشمالية الغربية لروسيا وتحديدا من سانت بطرسبورغ، جولة فنية في سوريا تخللها حفل فني للجالية الروسية والمواطنين... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T19:40+0000
2023-06-24T19:40+0000
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وتخلل الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح المركز الثقافي الروسي، سلسلة من العروض التي تعبر عن التراث الروسي إلى جانب لوحات فنية عصرية.وقال مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق، الدكتور نيكولاي سوخوف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن "العرض الغنائي والراقص، الذي قدمته فرقة الحرس الروسي، يهدف لترسيخ العلاقات الإنسانية وزيادة التعاون بين البلدين الصديقين".وتابع سوخوف: العرض الذي قدمته الفرقة العسكرية، شمل أغاني ورقصات من الفن الشعبي التراثي والمعاصر الخاص بسكان منطقة شمال غرب روسيا الاتحادية.من جانبه، مستشار المركز الثقافي الروسي بدمشق، الدكتور علي الأحمد، أكد لوكالة سبوتنيك، أن "هذا الحفل يأتي في سياق النشاطات والفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الروسي باستمرار".وأشار الشاب أيهم شاهين، أحد الحاضرين لهذا الحفل لوكالة "سبوتنيك"، أن "العروض التي قدمتها فرقة الحرس الروسي، من الفلكلور الشعبي والتراثي الروسي، امتازت ببساطتها وعمق أصالتها، إذ أنها أخذت أيضاً الطابع الحماسي، والذي يدغدغ العواطف ويأسرها بسحر الكلمات والآلات الموسيقية القديمة".وقال شاهين إنه "استطاع الاندماج والاستمتاع بالعروض التي شاهدها من الغناء والرقص، بالرغم من أنها تخص الحضارة والثقافة والفن الشعبي الروسي، إلا إنه لاحظ قربها من تراثنا الفني والثقافي".
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

فرقة روسية من سانت بطرسبرغ تنشر عبق الفولكلور الروسي في سوريا... صور

19:40 GMT 24.06.2023
© Sputnik . Hani Almahasnehفرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Hani Almahasneh
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بدأت فرقة "الحرس الروسي" القادمة من المنطقة الشمالية الغربية لروسيا وتحديدا من سانت بطرسبورغ، جولة فنية في سوريا تخللها حفل فني للجالية الروسية والمواطنين السوريين المهتمين بالفن الروسي في دمشق.
وتخلل الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح المركز الثقافي الروسي، سلسلة من العروض التي تعبر عن التراث الروسي إلى جانب لوحات فنية عصرية.
وقال مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق، الدكتور نيكولاي سوخوف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن "العرض الغنائي والراقص، الذي قدمته فرقة الحرس الروسي، يهدف لترسيخ العلاقات الإنسانية وزيادة التعاون بين البلدين الصديقين".
العرض يحمل رسالة دعم ورفع مستوى المعنويات لدى العاملين الروس في سوريا وأشقائهم السوريين أيضاً.
© Sputnik . Hani Almahasnehفرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
© Sputnik . Hani Almahasneh
وتابع سوخوف: العرض الذي قدمته الفرقة العسكرية، شمل أغاني ورقصات من الفن الشعبي التراثي والمعاصر الخاص بسكان منطقة شمال غرب روسيا الاتحادية.
من جانبه، مستشار المركز الثقافي الروسي بدمشق، الدكتور علي الأحمد، أكد لوكالة سبوتنيك، أن "هذا الحفل يأتي في سياق النشاطات والفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الروسي باستمرار".
واعتبر الأحمد، أن الحفل جزء من الاحتفالات التي لا تنقطع في النصر على النازية والفاشية القديمة والجديدة.
© Sputnik . Hani Almahasnehفرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
© Sputnik . Hani Almahasneh
وأشار الشاب أيهم شاهين، أحد الحاضرين لهذا الحفل لوكالة "سبوتنيك"، أن "العروض التي قدمتها فرقة الحرس الروسي، من الفلكلور الشعبي والتراثي الروسي، امتازت ببساطتها وعمق أصالتها، إذ أنها أخذت أيضاً الطابع الحماسي، والذي يدغدغ العواطف ويأسرها بسحر الكلمات والآلات الموسيقية القديمة".
© Sputnik . Hani Almahasnehفرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
فرقة (الحرس الروسي في سان بطرسبورغ) تنشر عبق الفولكلور في سوريا
© Sputnik . Hani Almahasneh
وقال شاهين إنه "استطاع الاندماج والاستمتاع بالعروض التي شاهدها من الغناء والرقص، بالرغم من أنها تخص الحضارة والثقافة والفن الشعبي الروسي، إلا إنه لاحظ قربها من تراثنا الفني والثقافي".
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