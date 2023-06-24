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https://sputnikarabic.ae/20230624/من-الأهرامات-إلى-أبو-سمبل-غوارديولا-يقضي-إجازته-مع-أسرته--في-مصر-صور-1078442709.html
من الأهرامات إلى أبو سمبل... غوارديولا يقضي إجازته مع أسرته في مصر... صور
من الأهرامات إلى أبو سمبل... غوارديولا يقضي إجازته مع أسرته في مصر... صور
يقضي المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا مع أسرته جزءا من عطلته الصيفية في مصر، في زيارة تستغرق 8 أيام، إذ من المقرر أن يقضي يومين في... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T05:54+0000
2023-06-24T05:54+0000
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وزار غوارديولا الأهرامات ومتحف الحضارة عقب وصوله إلى القاهرة، وتم التقاط عدة صور له ولعائلته في المنطقة.في السياق، أصدرت وزارة السياحة المصرية بيانا رسميا، قالت فيه إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأسرته جاؤوا في زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.وقد بدأ برنامج الزيارة في مدينة القاهرة وسينتهي في مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، يوم الجمعة، منطقة أهرامات الجيزة.وخلال زيارة غوارديولا وأسرته لمنطقة أهرامات الجيزة، أقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي له مأدبة غداء في أحد الفنادق المُطلة على الأهرامات.وتم تقديم هدية تذكارية لغوارديولا وأسرته، ومن المقرر أن تستمر الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.وكان غوارديولا وأسرته قد وصلا إلى القاهرة، مساء الخميس، من إسبانيا، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي على الأسواق السياحية المستهدفة؛ للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، ومنها السوق الإسباني الذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.
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رياضة, منوعات, بيب غوارديولا, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار إسبانيا, الأخبار, العالم
رياضة, منوعات, بيب غوارديولا, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار إسبانيا, الأخبار, العالم

من الأهرامات إلى أبو سمبل... غوارديولا يقضي إجازته مع أسرته في مصر... صور

05:54 GMT 24.06.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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يقضي المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا مع أسرته جزءا من عطلته الصيفية في مصر، في زيارة تستغرق 8 أيام، إذ من المقرر أن يقضي يومين في القاهرة و6 أيام في الأقصر وأسوان.
وزار غوارديولا الأهرامات ومتحف الحضارة عقب وصوله إلى القاهرة، وتم التقاط عدة صور له ولعائلته في المنطقة.
في السياق، أصدرت وزارة السياحة المصرية بيانا رسميا، قالت فيه إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأسرته جاؤوا في زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.
وقد بدأ برنامج الزيارة في مدينة القاهرة وسينتهي في مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، يوم الجمعة، منطقة أهرامات الجيزة.
وخلال زيارة غوارديولا وأسرته لمنطقة أهرامات الجيزة، أقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي له مأدبة غداء في أحد الفنادق المُطلة على الأهرامات.
وتم تقديم هدية تذكارية لغوارديولا وأسرته، ومن المقرر أن تستمر الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.
وكان غوارديولا وأسرته قد وصلا إلى القاهرة، مساء الخميس، من إسبانيا، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.
وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي على الأسواق السياحية المستهدفة؛ للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، ومنها السوق الإسباني الذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.
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