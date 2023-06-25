https://sputnikarabic.ae/20230625/الدفاع-السورية-تعلن-مقتل-عشرات-الإرهابيين-في-غارات-شنتها-بالتعاون-مع-القوات-الروسية-في-ريف-إدلب-1078484795.html

الدفاع السورية تعلن مقتل عشرات الإرهابيين في غارات شنتها بالتعاون مع القوات الروسية في ريف إدلب

الدفاع السورية تعلن مقتل عشرات الإرهابيين في غارات شنتها بالتعاون مع القوات الروسية في ريف إدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، "مقتل عشرات الإرهابيين، بينهم 8 قيادات، وإصابة آخرين في غارات شنتها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، في ريف إدلب... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T17:47+0000

2023-06-25T17:47+0000

2023-06-25T17:47+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "القوات المسلحة السورية، دمرت، بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين".وأشارت الوزارة إلى "مقتل عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية، ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستاني، وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني، ومصطفى شيخ الست عبد الرحمن سعدون، وأبو كرّار، ومحمد سعيد نصوح، ورضوان معترماوي، ومحمود شيخ الحارة".وشهدت محاور ريف اللاذقية الشمالي وجسر الشغور جنوب غربي إدلب، غارات ليلية عنيفة، يوم أمس السبت، نفذها الطيران الحربي الروسي، استهدف خلالها مقار ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لمسلحي تنظيمات "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) و"الحزب التركستاني" و"الفرقة التركمانية الساحلية الأولى".وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الطيران الحربي الروسي رد على سلسلة الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال اليومين الآخيرين، عبر غارات عنيفة تركزت على محور "جبل التركمان" و"الكبانة" في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وريف "جسر الشغور" جنوب غربي إدلب.وكانت المجموعات المسلحة قد استهدفت، خلال اليومين الماضيين، ريف اللاذقية وحماة عبر الطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلين وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.ویسیطر تنظیم "جبهة النصرة"، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وبعض أجزاء ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، إلى جانب عشرات التنظیمات السلفية الحلیفة له.

https://sputnikarabic.ae/20230622/مقتل-طفلين-وامرأة-وسط-سوريا-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-تابعة-لـجبهة-النصرة--1078405659.html

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