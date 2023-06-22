https://sputnikarabic.ae/20230622/مقتل-طفلين-وامرأة-وسط-سوريا-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-تابعة-لـجبهة-النصرة--1078405659.html

مقتل طفلين وامرأة وسط سوريا جراء هجوم طائرة مسيرة تابعة لـ"جبهة النصرة"

مقتل طفلين وامرأة وسط سوريا جراء هجوم طائرة مسيرة تابعة لـ"جبهة النصرة"

قتل طفلان وامرأة وأصيب شخص رابع بجروح خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منازل المدنيين في مدينة "سلحب" شمال غرب محافظة حماة وسط سوريا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T23:11+0000

2023-06-22T23:11+0000

2023-06-22T23:11+0000

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وأكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة أن طائرة مسيرة قامت مساء اليوم بإطلاق عدد من القنابل شديدة الانفجار فوق الأحياء السكنية لمدينة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين، طفلان وامرأة، وإصابة مدني رابع بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.وأضاف المراسل أن مسلحي المجموعات الإرهابية وفي مقدمتهم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب، قاموا خلال الساعات الـ 48 الماضية، باستهداف عدد من القرى والبلدات في منطقة "سهل الغاب" بموجات من هجمات الطائرات المسيرة المحملة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واندلاع حرائق في الأراضي الزراعية.وكان الطيران الحربي الروسي قد استهدف منذ يومين أحد مقار "النصرة" في منطقة "الشيخ بحر" بريف مدينة إدلب الغربي، والذي يحوي بداخله ورشة لتعديل الطائرات المسيرة التي وصلت إلى المجموعات المسلحة عبر الحدود السورية التركية.ويتولى خبراء أجانب يعملون في صفوف النصرة، عمليات تعديل الطائرات وتجهيزها بالذخائر لاستهداف القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20220908/الطيران-الروسي-يقصف-معسكرا-لـ-جبهة-النصرة-في-سوريا-ويقضي-على-أكثر-من-120-مسلحا-1067496571.html

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أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة, العالم العربي, روسيا, هيئة تحرير الشام